"Злилась, але пишалась": Маша Єфросініна відверто розказала, як відреагувала на рішення чоловіка піти на війну

Телеведуча відверто розповіла, які емоції її переповнювали, її, коли Тимур Хромаєв вступив до лав ЗСУ, не порадившись із нею.

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Відома українська телеведуча Маша Єфросініна, яку нещодавно заочно засудили до семи років колонії в Росії, написала відвертий пост в Instagram, та розповіла, як відреагувала на рішення свого чоловіка вступити до лав ЗСУ. Телеведуча зізналась, що чоловік із нею не радився, тому вона була шокована та зла.

"Як я злилася, ображалася на тебе, що залишаєш мене саму, з дітьми, з купою проблем і труднощів, з заробітками. Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху", — написала Маша, згадавши, що за роки подружнього життя вони із Тимуром всі рішення приймали разом.

Маша Єфросініна та Тимур Хромаєв

Вона зазначила, що до війни її чоловік тримав зброю в руках тільки коли водив її на побачення в тир 20 років тому.

Телеведуча пояснила, що чоловік зізнався їй, чому прийняв таке важке рішення: після початку війни він не знав, як просто жити в Києві, коли їх дім, її та їхніх дітей та все їх життя прийшли знищувати росіяни.

"Я не розумію, що ще зараз може бути для мене важливішим, ніж зробити все, що в моїх силах. Діти колись мене зрозуміють. Ти теж", — згадала телеведуча слова чоловіка, зазначивши, що тоді "злилася, але всередині насправді пишалася".

Вона врешті решт прийняла рішення чоловіка, та, за власним зізнанням, не стала вдаватись до маніпуляцій.

Маша Єфросініна та Тимур Хромаєв

"Ти — мій захисник. Завжди. А зараз ще й всієї країни", — резюмувала Маша Єфросініна. Нагадаємо, раніше телеведуча вперше розповіла про те, чим займається Тимур Хромаєв у ЗСУ. В інтерв'ю вона зазначила, що він вже понад рік служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні та став командиром.

"У його підрозділі понад 100 осіб. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БПЛА і дронами. Вони фізично, коштом технологій, знищують ворожі цілі", — зізналася Єфросиніна, сказавши, що вже зараз вони із Тимуром планують, чим займатимуться після війни із РФ. Чоловік телеведучої буде боротися із корупцією і не сам, а разом із побратимами, які нині воюють з ним пліч-о-пліч.