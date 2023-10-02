В блестящем платье и на фоне Эйфелевой башни: Кендалл Дженнер стала звездой показа L'Oréal в Париже

На подиум также вышли Ева Лонгория, Энди Макдауэлл, Виола Дэвис, дама Хелен Миррен и легенда Болливуда Айшвария Рай.

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Кендалл Дженнер в окружении артистов закрыла показ Loreal Paris в рамках Недели моды в Париже у Эйфелевой башни. Шестой показ Le Défilé Walk Your Worth продемонстрировал синергию между истинной красотой и высокой модой и в нем приняли участие знаменитости. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Неделя моды в Париже была освещена голливудским сиянием: в это воскресенье L'Oréal представила свой звездный показ на эспланаде Эйфелевой башни. Закрыла показ Кендалл Дженнер, как новое лицо бренда. Для эффектного появления она была одета в серебристое струящееся платье.

Звезды на показе L'Oréal Фото: Getty Images

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Впрочем, остальные звезды также блистали в сверкающих нарядах. Так, Эль Фаннинг была в золотом платье с глубоким декольте, расшитом бисером и блестками.

На подиум она вышла рука об руку с актрисой Хелен Миррен.

Хелен Миррен

Миррен выглядела потрясающе в полосатом платье с серебряными пайетками и длинными рукавами, переходящими в шлейф.

Кендалл Дженнер — новое лицо культового французского косметического бренда — завершила показ театральной прогулкой по подиуму. Она была окружена танцорами в черной одежде, которые кружились вокруг нее, пока она шла на фоне надписи "Я этого достойна".

Кендалл Дженнер

После шоу Дженнер опубликовала черно-белую фотографию, на которой она сидит за кулисами вместе с некоторыми знаменитостями. "Я схожу с ума рядом со всеми этими прекрасными дамами", — написала модель.

Ева Лонгория, Энди Макдауэлл, Виола Дэвис и легенда Болливуда Айшвария Рай Баччан также появились на шоу, все в роскошных нарядах.

Ева Лонгория

Напомним, в рамках Недели моды в Париже прошел показ последней коллекции Сары Бертон, созданной ею для Alexander McQueen. Бывшая ассистентка дизайнера после его смерти заняла пост креативного директора. Среди ее известных нарядов – свадебное платье Кейт Миддлтон.