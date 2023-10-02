У блискучій сукні та на тлі Ейфелевої вежі: Кендалл Дженнер стала зіркою показу L'Oréal у Парижі

На подіум також вийшли Єва Лонгорія, Енді Макдавелл, Віола Девіс, дама Хелен Міррен і легенда Боллівуду Айшварія Рай.

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Кендалл Дженнер в оточенні артистів закрила показ Loreal Paris у рамках Тижня моди в Парижі біля Ейфелевої вежі. Шостий показ Le Défilé Walk Your Worth продемонстрував синергію між істинною красою і високою модою і в ньому взяли участь знаменитості. Про це пише Harpers Bazaar.

Тиждень моди в Парижі був осяяний голлівудським сяйвом: цієї неділі L'Oréal представила свій зірковий показ на еспланаді Ейфелевої вежі. Закрила показ Кендалл Дженнер, як нове обличчя бренду. Для ефектної появи вона була одягнена в сріблясту струмливу сукню.

Зірки на показі L'Oréal Фото: Getty Images

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Утім, інші зірки також блищали в блискучому вбранні. Так, Ель Фаннінг була в золотій сукні з глибоким декольте, розшитій бісером і блискітками.

На подіум вона вийшла пліч-о-пліч з актрисою Гелен Міррен.

Хелен Міррен

Міррен мала приголомшливий вигляд у смугастій сукні зі срібними паєтками і довгими рукавами, що переходять у шлейф.

Кендалл Дженнер — нове обличчя культового французького косметичного бренду — завершила показ театральною прогулянкою подіумом. Вона була оточена танцюристами в чорному одязі, які кружляли навколо неї, поки вона йшла на тлі напису "Я цього варта".

Кендалл Дженнер

Після шоу Дженнер опублікувала чорно-білу фотографію, на якій вона сидить за лаштунками разом із деякими знаменитостями. "Я божеволію поруч з усіма цими прекрасними дамами", — написала модель.

Єва Лонгорія, Енді Макдавелл, Віола Девіс і легенда Боллівуду Айшварія Рай Баччан також з'явилися на шоу, всі в розкішному вбранні.

Єва Лонгорія

Нагадаємо, в рамках Тижня моди в Парижі відбувся показ останньої колекції Сари Бертон, створеної нею для Alexander McQueen. Колишня асистентка дизайнера після його смерті обійняла посаду креативного директора. Серед її відомих нарядів — весільна сукня Кейт Міддлтон.