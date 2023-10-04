Экс-премьер-министр Финляндии посетила показ в Париже в роскошном платье от Victoria Beckham

Бывший политик ведет активную светскую жизнь и с удовольствием делится рассказами о своих похождениях в соцсети.

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Неделя моды в Париже собрала не только звезд fashion и шоу-бизнеса. Не обошли ее своим вниманием и политики, пусть даже и бывшие. Так, экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила показ дизайнера из Великобритании Виктории Бекхэм, появившись на нем в ансамбле авторства виновницы торжества. Фотографиями Санна поделилась на своей странице в Instagram.

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Для мероприятия 37-летняя Марин выбрала длинное черное платье с рукавами сложного кроя и белой отделкой от Victoria Beckham, которое подчеркивало ее фигуру. Образ она дополнила солнцезащитными очками, черными замшевыми остроносыми туфлями на высоком устойчивом каблуке и черной сумочкой с золотой цепочкой, тоже от Victoria Beckham.

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На опубликованных в соцсети видео Санна показывает моделей, которые демонстрируют новую коллекцию, а на фото позирует на фоне парижских пейзажей и хвастается гастрономичными похождениями.

Санна Марин – самая молодая премьер-министр в мире. Она подала в отставку 6 апреля 2023 года, запомнившись не только своей работой на этом посту, но и скандалом. В прошлом году видео с вечеринки с участием политика слили в сеть, а ее саму заподозрили в употреблении кокаина. Позже она сдала тест, который показал, что в ее крови нет наркотиков. После того инцидента поддержка главы правительства составляла чуть больше 60%.

Марин – одна из самых стильных женщин-политиков. Ее ансамбли отличаются простыми и четкими линиями, а чувство стиля Санны заключается в том, чтобы сказать "нет" последним тенденциям и не покупать слишком много одежды, исповедуя осознанное потребление.

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