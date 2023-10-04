Експрем'єр-міністр Фінляндії відвідала показ у Парижі в розкішній сукні від Victoria Beckham

Колишня політикиня веде активне світське життя і з задоволенням ділиться розповідями про свої пригоди в соцмережі.

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Тиждень моди в Парижі зібрав не тільки зірок fashion і шоу-бізнесу. Не оминули його своєю увагою і політики, нехай навіть і колишні. Так, експрем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін відвідала показ дизайнерки з Великої Британії Вікторії Бекхем, з'явившись на ньому в ансамблі авторства винуватиці торжества. Фотографіями Санна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Для заходу 37-річна Марін обрала довгу чорну сукню з рукавами складного крою і білим оздобленням від Victoria Beckham, яка підкреслювала її фігуру. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, чорними замшевими гостроносими туфлями на високих стійких підборах і чорною сумочкою із золотим ланцюжком, теж від Victoria Beckham.

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На опублікованих у соцмережі відео Санна показує моделей, які демонструють нову колекцію, а на фото позує на тлі паризьких краєвидів і хвалиться гастрономічними пригодами.

Санна Марін — наймолодша прем'єр-міністерка у світі. Вона подала у відставку 6 квітня 2023 року, запам'ятавшись не тільки своєю роботою на цій посаді, а й скандалом. Минулого року відео з вечірки за участю політикині злили в мережу, а її саму запідозрили у вживанні кокаїну. Пізніше вона здала тест, який показав, що в її крові немає наркотиків. Після того інциденту підтримка глави уряду становила трохи більше 60%.

Марін — одна з найстильніших жінок-політикинь. Її ансамблі вирізняються простими і чіткими лініями, а почуття стилю Санни полягає в тому, щоб сказати "ні" останнім тенденціям і не купувати надто багато одягу, сповідуючи усвідомлене споживання.

Раніше Фокус писав про інші секрети стилю Санни Марін.