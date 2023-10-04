Дженнифер Энистон рассказала о 4 вещах, которые она делает, чтобы оставаться в форме

Актриса отметила, что следит за своим физическим и психическим здоровьем.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон поделилась своими секретами поддержания отличной формы. Об этом она рассказала в интервью CR Fashion Book.

Энистон подробно описала четыре правила, которых она придерживается, чтобы оставаться здоровой: "Я пью много воды, ежедневно двигаюсь, стараюсь есть цельные, свежие продукты и сплю как можно больше. "

"Последняя часть представляет для меня представляет трудность, но она очень важна", — добавила она. "Я чувствую это, когда не получаю достаточно отдыха".

Актриса также рассказала, что следит за тем, что видит на экранах, чтобы поддерживать в порядке и свое психическое здоровье.

"Я стараюсь очень внимательно относиться к тому, что впускаю в свое свободное пространство. Это, вероятно, означает меньше запойного просмотра кабельных новостей. Наш мир действительно переживает некоторые трудности, и я знаю, что нас всех это очень волнует", — добавила звезда.

Актриса старается уделять внимание своему досугу и при возможности чаще встречаться з друзьями. На вопрос как вы представляете себе идеальный субботний вечер или идеальное воскресенье Дженнифер Энистон ответила: "Ответ один и тот же — с друзьями. Мне повезло, что у меня есть самое лучшее".

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