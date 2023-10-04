Дженніфер Еністон розповіла про 4 речі, які вона робить, щоб залишатися у формі

Актриса зазначила, що стежить за своїм фізичним і психічним здоров'ям.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон поділилася своїми секретами підтримки відмінної форми. Про це вона розповіла в інтерв'ю CR Fashion Book.

Еністон докладно описала чотири правила, яких вона дотримується, щоб залишатися здоровою: "Я п'ю багато води, щодня рухаюся, намагаюся їсти цільні, свіжі продукти і сплю якомога більше. "

"Остання частина представляє для мене представляє труднощі, але вона дуже важлива", — додала вона. "Я відчуваю це, коли не отримую достатньо відпочинку".

Акторка також розповіла, що стежить за тим, що бачить на екранах, щоб підтримувати в порядку і своє психічне здоров'я.

"Я намагаюся дуже уважно ставитися до того, що впускаю у свій вільний простір. Це, ймовірно, означає менше запійного перегляду кабельних новин. Наш світ дійсно переживає деякі труднощі, і я знаю, що нас усіх це дуже хвилює", — додала зірка.

Актриса намагається приділяти увагу своєму дозвіллю і за можливості частіше зустрічатися з друзями. На запитання, як ви уявляєте собі ідеальний суботній вечір або ідеальну неділю, Дженніфер Еністон відповіла: "Відповідь одна й та сама — з друзями. Мені пощастило, що у мене є найкраще".

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