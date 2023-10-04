Versace и Christian Louboutin: Деми Мур продемонстрировала фигуру в желто-голубом ансамбле

Над образом звезды потрудился знаменитый голливудский стилист Брэнд Горески.

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60-летняя американская актриса Деми Мур не перестает удивлять поклонников цветущим видом и чувством стиля. На своей странице в соцсети знаменитость поделилась новым видео, где позирует перед походом на ужин в честь ювелирного дизайнера Даниэлы Вильегас, устроенный филантропом Кармен Бускетс в рамках Недели моды в Париже.

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Деми Мур примерила венок

Актриса выглядела непринужденно элегантно в ярком голубом платье миди с подчеркнуто объемными лямками от Versace, которое она дополнила остроконечными желтыми туфлями Christian Louboutin на каблуках. Свой великолепный ансамбль она завершила парой висячих сережек.

Длинные волосы актриса оставила распущенными, а на лицо нанесла легкий макияж.

Она крутится перед камерой, демонстрируя стильный ансамбль.

Над образом актрисы работал известный голливудский стилист Брэнд Горески, который уже неоднократно создавал для нее яркие и смелые ансамбли, подчеркивающие ее достоинства.

Даниэла Вильегас, Деми Мур и стилист Брэнд Горески Фото: Demi Moore/Instagram

Так, на показ новой коллекции Энтони Ваккарелло, креативного директора Saint Laurent, она пришла в полупрозрачном облегающем платье в пол с открытым плечом и длинными рукавами. Образ Деми дополнила остроносыми черными туфлями на шпильке из лакированной кожи с открытой пяткой и солнцезащитными очками.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур снялась в рекламе сериала.