Versace і Christian Louboutin: Демі Мур продемонструвала фігуру в жовто-блакитному ансамблі

Над образом зірки попрацював знаменитий голлівудський стиліст Бренд Горескі.

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60-річна американська акторка Демі Мур не перестає дивувати прихильників квітучим виглядом і почуттям стилю. На своїй сторінці в соцмережі знаменитість поділилася новим відео, де позує перед походом на вечерю на честь ювелірної дизайнерки Даніели Вільєгас, влаштовану філантропкою Кармен Бускетс у рамках Тижня моди в Парижі.

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Демі Мур приміряла вінок

Актриса мала невимушено елегантний вигляд у яскравій блакитній сукні міді з підкреслено об'ємними лямками від Versace, яку вона доповнила загостреними жовтими туфлями Christian Louboutin на підборах. Свій чудовий ансамбль вона завершила парою сережок, що звисали.

Довге волосся актриса залишила розпущеним, а на обличчя нанесла легкий макіяж.

Вона крутиться перед камерою, демонструючи стильний ансамбль.

Над образом акторки працював відомий голлівудський стиліст Бренд Горескі, який вже неодноразово створював для неї яскраві та сміливі ансамблі, що підкреслюють її принади.

Даніела Вільєгас, Демі Мур і стиліст Бренд Горескі Фото: Demi Moore/Instagram

Так, на показ нової колекції Ентоні Ваккарелло, креативного директора Saint Laurent, вона прийшла в напівпрозорій відвертій сукні до підлоги з відкритим плечем і довгими рукавами. Образ Демі доповнила гостроносими чорними туфлями на шпильці з лакованої шкіри з відкритою п'ятою і сонцезахисними окулярами.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур знялася в рекламі серіалу.