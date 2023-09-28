Демі Мур позувала в чорно-білому образі для реклами серіалу

Також обкладинку глянцю прикрасили Даян Лейн і Хлоя Севіньї.

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60-річна американська акторка і модель Демі Мур позувала для обкладинки Town and Country Magazine зі своїм собакою Пловом.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Тріо, здавалося, було одягнене на честь відомого чорно-білого балу Трумена Капоте, що є відповідною темою, оскільки стаття присвячена їхній роботі в майбутньому серіалі "Ворожнеча: Капоте проти лебедів".

Мур позувала в обтислій чорно-білій сукні з паєтками і довгими рукавами. Волосся знаменитості було зібране назад у гладкий пучок, і на ній був відповідний крислатий капелюх. Комір із червоних шовкових троянд обрамляв її обличчя. Мати трьох дітей зробила природний макіяж і взяла на зйомку свого улюбленого пса Плова.

Демі, Даян і Хлоя грають головні ролі разом з Наомі Воттс і Моллі Рінгуолд у серіалі, розробленому Раяном Мерфі. У центрі уваги письменник Трумен Капоте і група світських людей Нью-Йорка, яких він називав "Лебедями".

Раніше Фокус писав, що Демі Мур прийшла на показ Saint Laurent у напівпрозорому ансамблі.