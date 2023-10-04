В Париже состоялась автограф-сессия Симона Жакмюса и фотографа Мартина Парра

Ради этой сессии в витринах Jacquemus на авеню Монтень сменили экспозицию, а почитатели их таланта выстроились в километровою очередь.

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Во Франции, в Париже 3 октября прошла автограф-сессия французского модельера, дизайнера и основателя модного бренда Jacquemus Симона Порта Жакмюса и современного фотографа Мартина Парра, приуроченная к выходу уже третьей книги, посвященной созданию модной коллекции. Об этом сообщил Симон Жакмюс на своей странице в Іnstagram.

Ради этой сессии в витринах флагмана Jacquemus на Авеню Монтень сменили экспозицию. На страницах нового альбома — бэкстейдж создания коллекции La Chouchou.

Модники и почитатели их таланта выстроились в километровою очередь, чтобы приобрести заветный экземпляр альбома и получить автограф авторов.

Симон Жакмюс, под своей публикацией написал: "Вчера… любовь была сумасшедшей… не мог уснуть после. Мне так нравилось делать это… Спасибо. И спасибо Мартин, ты такой особенный для меня".

Поклонники их таланта так прокомментировали событие: "Слишком сильно", "Заслуженно", "Лучший", "Поздравляю", "Обожаю все об этом бренде!", "Спасибо ВАМ за это, это было потрясающе!".

Что известно о бренде Jacquemus

Модный бренд Jacquemus был создан Симоном Жакмюсом, когда ему было 20 лет. Бренд получил название по девичьей фамилии его матери. Жакмюс продвигал свои дизайны, прося друзей носить его творения во время модного вечера Vogue в 2010 году в Париже. Так он получил известность и уже в 2012 году его пригласили представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже. В 2017 году дизайнер добавил в свои коллекции линию обуви, а затем линию мужской одежды. В дополнение к обуви Жакмюс также разрабатывает шляпы и сумки — дизайны последних стали необычайно популярными по всему миру.

В 2020 году Симон Жакмюс вместе с французской художницей Дафной Леон выпустил коллекцию керамической посуды. А в 2022 году Nike анонсировала свою новую женскую коллекцию с Jacquemus.

Напомним, Фокус писал о том, что 82-летний модельер Роберто Кавалли в шестой раз стал отцом. У известного модельера уже есть пятеро детей от двух предыдущих браков.