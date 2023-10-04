У Парижі відбулася автограф-сесія Симона Жакмюса і фотографа Мартіна Парра

Заради цієї сесії у вітринах Jacquemus на авеню Монтень змінили експозицію, а шанувальники їхнього таланту вишикувалися в кілометрову чергу.

Related video

У Франції, в Парижі 3 жовтня відбулася автограф-сесія французького модельєра, дизайнера і засновника модного бренду Jacquemus Симона Порта Жакмюса і сучасного фотографа Мартіна Парра, приурочена до виходу вже третьої книги, присвяченої створенню модної колекції. Про це повідомив Симон Жакмюс на своїй сторінці в Іnstagram.

Заради цієї сесії у вітринах флагмана Jacquemus на Авеню Монтень змінили експозицію. На сторінках нового альбому — бекстейдж створення колекції La Chouchou.

Модники та шанувальники їхнього таланту вишикувалися в кілометрову чергу, щоб придбати заповітний примірник альбому та отримати автограф авторів.

Симон Жакмюс, під своєю публікацією написав: "Вчора... любов була божевільною... не міг заснути після. Мені так подобалося робити це... Дякую. І спасибі Мартін, ти такий особливий для мене".

Шанувальники їхнього таланту так прокоментували подію: "Занадто сильно", "Заслужено", "Найкращий", "Вітаю", "Обожнюю все про цей бренд!", "Дякую ВАМ за це, це було приголомшливо!".

Що відомо про бренд Jacquemus

Модний бренд Jacquemus був створений Симоном Жакмюсом, коли йому було 20 років. Бренд отримав назву за дівочим прізвищем його матері. Жакмюс просував свої дизайни, просячи друзів носити його творіння під час модного вечора Vogue 2010 року в Парижі. Так він здобув популярність і вже 2012 року його запросили представити свою колекцію на Тижні моди в Парижі. У 2017 році дизайнер додав до своїх колекцій лінію взуття, а потім лінію чоловічого одягу. На додачу до взуття Жакмюс також розробляє капелюхи та сумки — дизайни останніх стали надзвичайно популярними в усьому світі.

У 2020 році Симон Жакмюс разом із французькою художницею Дафною Леон випустив колекцію керамічного посуду. А 2022 року Nike анонсувала свою нову жіночу колекцію з Jacquemus.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що 82-річний модельєр Роберто Каваллі вшосте став батьком. У відомого модельєра вже є п'ятеро дітей від двох попередніх шлюбів.