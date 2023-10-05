4 полезные привычки, которые помогут укрепить иммунитет этой осенью
Первые похолодания заставили нас вспомнить о том, что за окном уже осень. А это значит, что не за горами сезон простуды и гриппа, поэтому пришло время предпринимать шаги, которые помогут поддерживать свое тело в тонусе.
Иммунная система — это естественная защита вашего организма от инфекций и ключ к хорошему здоровью. Чтобы обеспечить надежную защиту от вирусов и бактерий, ваша иммунная система должна быть прочной и устойчивой. Не существует волшебной таблетки или добавки, которая укрепит вашу иммунную систему, но эти здоровые привычки обязательно помогут. Об этом пишет Indigo.
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Ешьте овощи и фрукты
Дефицит питательных веществ может ослабить вашу иммунную систему и открыть двери для различных инфекций. Может помочь диета с низким содержанием жиров. Ешьте больше свежих фруктов и сезонных овощей, которые богатые антиоксидантами, витаминами С и Е, бета-каротином и цинком. Включайте в свой рацион ягоды, цитрусовые, киви, яблоки, красный виноград, лук, сладкий картофель, морковь и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста.
Многие продукты могут вызывать воспалительные процессы и истощать запас питательных веществ в организме. Поэтому откажитесь от мяса и постарайтесь ограничить потребление обработанных и жареных продуктов, рафинированного сахара и муки.
Проводите время на свежем воздухе
Пребывание на свежем воздухе очень полезно для вашего организма. Витамин D необходим для укрепления иммунной системы. Если осенью в вашем регионе недостаточно солнца, поговорите со своим семейным врачом о приеме добавки витамина D.
Если на улице хорошая погода, воспользуйтесь этим. Осень предлагает множество развлечений: отправьтесь на прогулку или поход, подготовьте свой сад, устройте охоту за мусором на открытом воздухе или соберите для детей гору листьев, достойную прыжка.
Достаточно спите
Оказывается, сон нужен не только для красоты, во время сна ваша иммунная система борется с простудой, гриппом и другими болезнями. Пока неизвестно, сколько именно сна достаточно, но для взрослых норма составляет от 7 до 9 часов непрерывного сна. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют детям в возрасте от 6 до 12 лет спать от 9 до 12 часов в день. Если у вас проблемы со сном, эти хорошие привычки могут помочь:
- Ограничьте просмотр экрана перед сном. Синий свет, излучаемый вашими устройствами, может нарушить естественный цикл сна и бодрствования.
- Установите режим сна. Ложитесь спать в одно и то же время каждый вечер, включая выходные.
- Спите в темной комнате. Используйте плотные шторы или маску для сна.
- Следите за тем, что вы едите и пьете. Избегайте обильных приемов пищи, кофеина и алкоголя перед сном.
- Регулярно делайте физические упражнения. Активность в течение дня поможет вам легче заснуть ночью.
Будьте активными
Польза от регулярных физических упражнений кажется бесконечной. Помимо улучшения качества сна и повышения настроения, физические упражнения также могут предотвратить артрит, диабет, болезни сердца и другие заболевания.
Исследования показывают, что умеренные физические упражнения могут уменьшить воспаление и помочь иммунным клеткам восстановиться. Быстрая ходьба, езда на велосипеде, бег трусцой, плавание и пеший туризм — отличные варианты. Старайтесь заниматься умеренными физическими упражнениями не менее 20 минут в день.
Не хватает мотивации? Создайте с соседями фитнес-группу или организуйте прогулку с друзьями. Упражнения с другими людьми — это не только отличный способ объединиться, так у вас будет меньше шансов пропустить тренировку.
Напомним, витамин С – это основа вашего крепкого иммунитета, поэтому недостаток этого важного витамина может сделать вас более восприимчивыми к инфекциям.
Ранее Фокус писал о том, что еда играет важнейшую роль в формировании иммунитета, так как существуют определенные продукты, способные ослабить защиту вашего организма.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.