Владимир Дантес упал посреди выступления во Львове (видео)

Музыкант облил гитаристку водой, однако нашел выход из ситуации.

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35-летний украинский певец Владимир Дантес упал прямо посреди выступления на сцене. Об этом артист рассказал в своем Instagram.

Дантес выступал во Львове 3 октября 2023 года. Во время исполнения песни он споткнулся, не смог удержать равновесие и упал на пол перед зрителями. Однако артист перевернулся, поднялся на ноги и сделал вид, будто это падение было запланировано.

"Я упал на сцене, облил @olga_electric_guitar (гитаристку) водою🤦🏻‍♂️ (все есть на видео)", — рассказал бывший муж Нади Дорофеевой, который 5 октября планирует выступить на концерте в Ивано-Франковске.

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Владимир Дантес дал концерт во Львове

В частности, артист и блогер показал фото со своей возлюбленной, ресторатором и дизайнером Дашей Кацуриной, которая сейчас живет с двумя детьми в столице Польши. Они встретились впервые за полтора месяца.

"Еще 2 дня и больше таких перерывов не будет, потому что...ну позже расскажу", — заинтриговал подписчиков певец.

Напомним, Дантес прокомментировал слухи о свадьбе с Дашей Кацуриной.

Также Фокус писал об ответе Владимира Дантеса Илону Маску после публикации им мема о Зеленском.