Володимир Дантес впав посеред виступу у Львові (відео)

Музикант облив гітаристку водою, проте знайшов вихід із ситуації.

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35-річний український співак Володимир Дантес впав прямо посеред виступу на сцені. Про це артист розповів у своєму Instagram.

Дантес виступав у Львові 3 жовтня 2023. Під час виконання пісні співак спіткнувся, не зміг втримати рівновагу та впав на підлогу перед глядачами. Проте він перевернувся, піднявся на ноги та вдав, ніби це падіння було заплановане.

"Я впав на сцені, облив @olga_electric_guitar (гітаристку) водою🤦🏻‍♂️ (все є на відео)", — розповів колишній чоловік Наді Дорофєєвої, який 5 жовтня планує виступити на концерті в Івано-Франківську.

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Володимир Дантес дав концерт у Львові

Зокрема артист та блогер показав фото зі своєю коханою, рестораторкою та дизайнеркою Дашею Кацуріною, яка наразі живе з двома дітьми у столиці Польщі. Вони зустрілися вперше за півтора місяця.

"Ще 2 дні і більш таких перерв не буде, бо…ну то пізніше розкажу", — заінтригував підписників співак.

Нагадаємо, Дантес прокоментував чутки про весілля з Дашею Кацуріною.

Також Фокус писав про відповідь Володимира Дантеса Ілону Маску після публікації ним мему про Зеленського.