Клопы испортили гостям Неделю моды в Париже

По словам журналистов, клопы не делают различия между знаменитостями и простыми людьми.

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Неделя моды в Париже омрачилась в этом году нашествием клопов, город буквально кишит ими, пишет The New York Times.

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как клопы ползают по сиденьям парижского метрополитена, которое перевозит более пяти миллионов пассажиров в день. Некоторые парижане сообщали об укусах в различных крупных сетевых кинотеатрах.

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Во Францию вернулись клопы. Правительство запустило кампанию по борьбе с насекомыми

"Вы должны понимать, что на самом деле никто не застрахован, очевидно, что существуют факторы риска, но на самом деле вы можете поймать клопов где угодно и принести их домой", — заявил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

Если парижан разгул клопов не особо беспокоит, поскольку все бары и кинотеатры переполнены, как и метро, то на показах на Неделе моды гости обменивались советами, как их не подхватить. Например, они советовали хранить багаж в ванной, а при пользовании общественным транспортом не садится на тканевые сидения. Еще одна рекомендация – купить на Amazon обогреватель для уничтожения клопов за 220 долларов.

Клопы — распространенное городское бедствие в Париже. Они обитают в матрасах, коврах, одежде и постельном белье и обычно появляется ночью, чтобы питаться кровью человека. Чаще всего они кусают характерными зигзагами, оставляя на коже группы из трех-пяти укусов, которые могут вызвать зуд, покраснение, отек и жжение. В крупных городах, таких как Нью-Йорк, борьба с клопами является настолько универсальным явлением, что в департаменте здравоохранения Нью-Йорка есть собственная линия для подачи жалоб на клопов.

"В крупных городах клопы просто есть. Это факт жизни. Но некоторые видео того, что они показывают, особенно в общественном транспорте, вызывают некоторую тревогу. Обычно, если вы видите среди дня клопов, ползающих по этим поверхностям, вероятно, их у вас много", – сказал Закари ДеВрис, доцент кафедры городской энтомологии в Университете Кентукки.

На Неделе моды в Париже слухи и сплетни о том, какие отели, рестораны и бары могут быть заражены, обрели собственную жизнь.

Майра Перальта, редактор моды и красоты EnVi Media сообщила в соцсети, что один из ее друзей-редакторов увидел сегодня клопов в одном особенно высококлассном ресторане.

Журналисты издания шутят, что от клопов не застрахованы не только бездомные, но и селебрити.

Когда Неделя моды в Париже подходит к концу, редакторы, влиятельные лица и стилисты, собравшиеся в город, начнут возвращаться домой. Профессор ДеВрис отметил, что путешественники могут привезти с собой клопов. Поэтому лучше не выкладывать багаж на кровать или коврики в номере отеля.

"Если вы считаете, что привезли домой нескольких клопов, вы можете следовать правилу жары или заморозки: поместите свои вещи в сушилку на сильный нагрев на час или оставьте их в морозильной камере на два или три дня. Любой вариант должен помочь избавиться от оставшихся вредителей", – отметил ученый.

Избавиться от клопов довольно сложно, поскольку эти насекомые очень быстро размножаются.По словам проыессора ДеВриса, чтобы от них избавиться, нужно не менее пяти тысяч долларов.

Ранее Фокус писал, что клопы-убийцы используют смертоносный инструмент для захвата добычи.