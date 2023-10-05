Клопи зіпсували гостям Тиждень моди в Парижі

За словами журналістів, клопи не роблять різниці між знаменитостями і простими людьми.

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Тиждень моди в Парижі затьмарився цього року нашестям клопів, місто буквально кишить ними, пише The New York Times.

На відеороликах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як клопи повзають по сидіннях паризького метрополітену, який перевозить понад п'ять мільйонів пасажирів на день. Деякі парижани повідомляли про укуси в різних великих мережевих кінотеатрах.

"Ви маєте розуміти, що насправді ніхто не застрахований, очевидно, що існують фактори ризику, але насправді ви можете спіймати клопів де завгодно і принести їх додому", — заявив заступник мера Парижа Еммануель Грегуар.

Якщо парижан розгул клопів не особливо турбує, оскільки всі бари і кінотеатри переповнені, як і метро, то на показах на Тижні моди гості обмінювалися порадами, як їх не підхопити. Наприклад, вони радили зберігати багаж у ванній, а під час користування громадським транспортом не сідати на тканинні сидіння. Ще одна рекомендація — купити на Amazon обігрівач для знищення клопів за 220 доларів.

Клопи — поширене міське лихо в Парижі. Вони мешкають у матрацах, килимах, одязі та постільній білизні і зазвичай з'являються вночі, щоб харчуватися кров'ю людини. Найчастіше вони кусають характерними зигзагами, залишаючи на шкірі групи з трьох-п'яти укусів, які можуть викликати свербіж, почервоніння, набряк і печіння. У великих містах, таких як Нью-Йорк, боротьба з клопами є настільки універсальним явищем, що в департаменті охорони здоров'я Нью-Йорка є власна лінія для подання скарг на клопів.

"У великих містах клопи просто є. Це факт життя. Але деякі відео того, що вони показують, особливо в громадському транспорті, викликають певну тривогу. Зазвичай, якщо ви бачите серед дня клопів, що повзають по цих поверхнях, ймовірно, їх у вас багато", — сказав Закарі ДеВріс, доцент кафедри міської ентомології в Університеті Кентуккі.

На Тижні моди в Парижі чутки і плітки про те, які готелі, ресторани і бари можуть бути заражені, знайшли власне життя.

Майра Перальта, редакторка моди і краси EnVi Media, повідомила в соцмережі, що один з її друзів-редакторів побачив сьогодні клопів в одному особливо висококласному ресторані.

Журналісти видання жартують, що від клопів не застраховані не тільки безхатченки, а й селебріті.

Коли Тиждень моди в Парижі закінчиться, редактори, впливові особи та стилісти, які зібралися в місто, почнуть повертатися додому. Професор ДеВріс зауважив, що мандрівники можуть привезти із собою клопів. Тому краще не викладати багаж на ліжко або килимки в номері готелю.

"Якщо ви вважаєте, що привезли додому кількох клопів, ви можете слідувати правилу спеки або заморожування: помістіть свої речі в сушарку на сильний нагрів на годину або залиште їх у морозильній камері на два або три дні. Будь-який варіант має допомогти позбутися решти шкідників", — зазначив учений.

Позбутися клопів доволі складно, оскільки ці комахи дуже швидко розмножуються, за словами професора ДеВріса, щоб їх позбутися, потрібно щонайменше п'ять тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що клопи-вбивці використовують смертоносний інструмент для захоплення здобичі.