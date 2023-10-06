Джери Халлиуэлл продемонстрировала фигуру в облегающих брюках (видео)

Бывшая участница группы "Spice Girl" активно продвигает свой новый роман и встречается с поклонниками.

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Британская певица, писательница и модельер Джери Халлиуэлл-Хорнер поделилась двумя видеороликами. На одном из них было показано ее выступление в Огайо 5 октября во время презентации новой книги "Рози Фрост и Королева соколов". Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Джери была одета в ансамбль цвета слоновой кости. Он состоял из пары белых, слегка расклешенных к низу брюк, которые подчеркивали фигуру звезды. Она соединила топ и белую блузку с элегантными развевающимися рукавами. Во втором ролике она надела стильную белую куртку.

На видео Джери была окружена толпой поклонников, которые кричали: "Рози Фрост".

Бывшая участница группы "Spice Girl" активно продвигает свой новый роман и встречается с поклонниками.

Что известно о Джери Халлиуэлл-Хорнер

Джеральдин Эстель "Джери" Хорнер — британская певица, автор песен и писательница. Стала известной в середине 1990-х годов как участница женской поп-группы Spice Girls. Халлиуэлл сделала самую успешную сольную карьеру из всех участниц группы, была четырежды номинирована на Brit Awards, выпустила четыре сингла, достигших первого места в британских хит-парадах, а суммарные продажи ее альбомов превышают четыре миллиона копий.

Напомним, Джери собрала бывших коллег по группе Spice Girls, чтобы с размахом отпраздновать свой 50-летний юбилей. Праздник прошел в шикарном имении Джери в Оксфордшире. По слухам, на празднование юбилея Джинджер Спайс потратила около 400 тысяч фунтов.