"Это фильм ужасов": как украинские звезды отреагировали на атаку ХАМАС на Израиль

Боевики из ХАМАС массированно атаковали Израиль утром 7 октября. Украинские звезды эмоционально реагируют на вторжение и сравнивают события с российским террором.

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Боевики ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Их жертвами стали не менее 600 человек, более сотни были взяты в заложники. В ответ Израиль начал обстрел Сектора Газа. Некоторые из украинских звезд были в этот день в Израиле, как певица KOLA, которая написала эмоциональный пост, находясь в бомбоубежище.

Пост певицы KOLA Фото: Скриншот

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Другие рассказали о своих родных, которые оказались под обстрелами. Фокус собрал эмоциональные посты о войне Израиля с ХАМАС.

Екатерина Репяхова

У супруги Виктора Павлика в Израиле живет ее сестра с детьми и другие родственники. Екатерина долго не могла выйти на связь с родными, но потом опубликовала комментарий, отметив, что с ними все в порядке, но они под обстрелами.

Екатерина Репяхова опубликова видео из Израиля

Также супруга певца сообщила, что ее сестра живет далеко от юга страны. "Держись, наш родимый Израиль. Сколько всего ты пережил. И это переживешь", – написала Екатерина.

Маша Ефросинина

Телеведущая обратила внимание на то, что миру нужно прийти в себя и остановить тоталитаристские и террористические страны.

Пост Маши Ефросининой Фото: Скриншот

"Мое сердце с людьми, коллегами и близкими друзьями из Израиля. Если мир не придет в себя, россияне, Иран, Китай и Северная Корея покнчат с западной цивилизацией", – считает Маша Ефросинина.

Катя Осадчая

Телеведущая напомнила, что ХАМАС напал на Израиль через 50 лет после "Войны судного дня".

Пост Кати Осадей Фото: Скриншот

"50 лет с начала "Войны судного дня". И снова террор, и снова смерти. Почему люди не умеют жить в мире? Почему находятся те, кто несет смерть? Можно собрать всех таких у***ков и навсегда отправить в открытый космос?" – высказалась ведущая.

После она опубликовала еще один пост, напомнив, что сейчас, когда внимание всего мира обращено на Израиль, где террористы берут в заложники гражданских, стоит напомнить, что то же самое происходит и в Украине.

"Сейчас больше всего говорят о том, как ХАМАС расстреливал и похищал гражданских, то на что в мире не обращали внимание, когда мы кричали о том, как русские похищают, пытают и издеваются над украинцами и теперь мир имеет такую же вторую страну где происходит то же самое… Сейчас наше время указать на гражданский плен и расстрел гражданских как на большую проблему и терроризм! И возможно сейчас нас услышат лучше? Когда мы не одни в такой беде", — написала Осадчая.

Никита Добрынин

Звезда шоу "Холостяк", теле- и радиоведущий Никита Добрынин опубликовал сториз, наисав: "Снова такие, блин, новости утром. Жители приграничных территорий в Израиле убегают от террористов. Эти террористы сотрудничают с Россией. Не удивительно".

Пост Никиты Добрынина Фото: Скриншот

MamaRika

Исполнительница опубликовала сториз, написав, что шокирована новостями.

Пост MamaRika Фото: Скриншот

"Читаю новости. Кажется, мир сошел с ума. А главное – это все рукотворные беды. Здесь на Земле человеку должно было просто радоваться жизни, любить, отдавать и благодарить за то, что есть – необходимо уничтожать, владеть, кормить свое эго. Страшно и больно это все", – пишет звезда.

Владимир Дантес

Певец опубликовал сториз, сообщив, что в Израиле находятся его брат с женой и ребенком. Он отметил, что с ними все в порядке и возмутился тем фактом, что многие считают, что происходящее в Израиле отвлекает мир от войны в Украине.

Пост Владимира Дантеса Фото: Скриншот

Певец призвал всех проявлять эмпатию.

Надя Дорофеева лаконично назвала события "ужасом", Лилия Ребрик отметила, что "мир сошел с ума", а Даша Квиткова назвала происходящее "фильмом ужасов".

Пост Даши Квитковой Фото: Скриншот

"Мои искренние соболезнования Израилю. Это полный п**дец и фильм ужасов", — написала она.

Отреагировали на атаку и российские звезды, Максим Галкин, вопреки сообщениям российских СМИ, не улетел из Израиля с Аллой Пугачевой и опубликовал видеосообщение, отметив, что поддерживает Израиль и его борьбу.

Пост Максима Галкина

"Сегодня, в эти трудные и горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможности куда-то уехать. Хотя она есть. Аэропорт Бен-Гурион открыт, дальние все авиакомпании летают, многие компании летают на свой страх и риск. Поэтому улететь можно, но мы не улетаем. Мы с Аллой, наши дети, мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую твердую минуту. Это большое горе", — написал шоумен.

Опубликовал пост и Андрей Макаревич, лидер группы "Машина времени". Он сейчас не в Израиле, а завершает тур по Германии и летит в Лондон. "Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы", — написал певец

Также во время атаки ХАМАСа в Тель-Авиве была российская певица Наталья Ионова (Глюкоза), которая приехала в Израиль на концерт американского исполнителя Бруно Марса. Концерт был отменен, а Ионова пряталась с детьми в бомбоубежище. Позже она сообщила, что улетела в РФ.

Наталья Ионова в бомбоубежище Фото: Скриншот

Напомним, боевики ХАМАС атаковали Израиль. По Тель-Авиву и другим городам были запущены более 5 тысяч ракет из района Сектора Газа. В соцсетях были опубликованы многочисленные видео расстрелов и похищений мирных жителей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль находится "в состоянии войны". Израиль наносит ответные удары по Сектору Газа. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям террористов из "Хезболлы" на границе с Ливаном. Удары состоялись после того, как в направлении гражданских населенных пунктов на севере страны состоялось несколько залпов из минометов.