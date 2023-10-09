США поддержали Израиль, но не готовы вступать в войну на Ближнем Востоке, — эксперт (видео)

По словам Александра Мусиенко, во время оккупации Крыма в 2014 году Вашингтон тоже направлял свой флот ближе к Черному морю. Это как сигнал сдерживания для третьих стран.

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Соединенные Штаты Америки не планируют вступать в войну и помогать Израилю в борьбе с боевиками из Сектора Газа. Об этом заявил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фокусу 9 октября.

После эскалации конфликта между Израилем и Палестиной в Вашингтоне заявили о полной поддержке Иерусалима. Кроме того, к берегам Израиля был направлен военно-морской флот, что является еще одним жестом поддержки.

Александр Мусиенко отметил, что тоже высказывает свою поддержку Израиля, потому что это правильно. Он отметил, что когда видишь кадры с фестиваля, или дороги к фестивалю, где были расстреляны невиновные мирные граждане, сразу вспоминается Ирпень, Буча, Житомирская трасса, где российские оккупанты также совершали военные преступления.

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"Что касается США и авианосной группы я вам напомню один момент: когда Россия захватывала Крым и были там так называемые "зеленые человечки", США тоже направляли свои корабли в Средиземное море, поближе… Это, как они задекларировали в заявлении, средство сдерживания от вмешательства внешних игроков третьих стран. Пока что я не вижу на сегодняшний день готовности к масштабным военным действиям Соединенными Штатами в регионе Ближнего Востока", — заявил Александр Мусиенко.

В то же время, война в Израиле может немного отвернуть внимание от событий в Украине, по мнению руководителя центра военно-правовых исследований, но на помощь со стороны Запада это влиять вряд ли будет.

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Напомним, 9 октября сообщалось, что в ЕС сделали важное заявление на фоне войны в Израиле. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что поддержка Киева будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо и никакие факторы этого не изменят.