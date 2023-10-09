США підтримали Ізраїль, але не готові вступати у війну на Близькому Сході, — експерт (відео)

За словами Олександра Мусієнка, під час окупації Криму 2014 року Вашингтон теж спрямовував свій флот ближче до Чорного моря. Це як сигнал стримування для третіх країн.

Related video

Сполучені Штати Америки не планують вступати у війну і допомагати Ізраїлю в боротьбі з бойовиками із Сектора Гази. Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фокусу 9 жовтня.

Після ескалації конфлікту між Ізраїлем і Палестиною у Вашингтоні заявили про повну підтримку Єрусалима. Крім того, до берегів Ізраїлю було направлено військово-морський флот, що є ще одним жестом підтримки.

Олександр Мусієнко зазначив, що теж висловлює свою підтримку Ізраїлю, бо це правильно. Він наголосив, що коли бачиш кадри з фестивалю, або дороги до фестивалю, де були розстріляні невинні мирні громадяни, одразу пригадується Ірпінь, Буча, Житомирська траса, де російські окупанти також скоювали воєнні злочини.

Важливо

Загострення на фронті: як війна в Ізраїлі вплине на вторгнення РФ в Україну

"Що стосується США і авіаносної групи, я вам нагадаю один момент: коли Росія захоплювала Крим і були там так звані "зелені чоловічки", США теж направляли свої кораблі в Середземне море, ближче... Це, як вони задекларували в заяві, засіб стримування від втручання зовнішніх гравців третіх країн. Поки що я не бачу на сьогодні готовності до масштабних військових дій Сполученими Штатами в регіоні Близького Сходу", — заявив Олександр Мусієнко.

Водночас війна в Ізраїлі може трохи відвернути увагу від подій в Україні, на думку керівника центру військово-правових досліджень, але на допомогу з боку Заходу це впливати навряд чи буде.

Дивитися з: 9:25

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, що в ЄС зробили важливу заяву на тлі війни в Ізраїлі. Представник Єврокомісії Ерік Мамер наголосив, що підтримка Києва триватиме доти, доки це необхідно і жодні чинники цього не змінять.