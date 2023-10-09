"Ми стоїмо з українським народом": у ЄС зробили важливу заяву на тлі війни в Ізраїлі

За словами представника Єврокомісії Еріка Мамера, підтримка Києва триватиме доти, доки це необхідно і жодні чинники цього не змінять.

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Ситуація в Ізраїлі в жодному разі не стане причиною зменшення підтримки України на Заході. Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу в Брюсселі, передає "Європейська правда" 9 жовтня.

За його словами, ні в кого не повинно виникнути сумнівів у тому, що Європейський союз продовжить підтримувати Україну у війні, яку розпочала Російська Федерація. Навіть загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту ніяк не вплине на обсяги поставок.

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"Якщо ви послухаєте промову президента (Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, — ред.) у Бордо в суботу, вона ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно в конфлікті проти Росії", — заявив Ерік Мамер.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано також зазначив, що під час кожної зустрічі глав МЗС Євросоюзу міністри торкаються теми війни в Україні, адже це дуже важливо. Наступні такі переговори відбудуться у вівторок.

"Я лише наголошу: ідея завтрашньої зустрічі... обговорити, що трапилося (в Ізраїлі, — ред.) і якою має бути відповідь Євросоюзу в цьому контексті. Звісно, незалежно від цього Росія намагається використати все, що відбувається в міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатися нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", — заявив Петер Стано.

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, що хакери РФ Killnet зламали сайти уряду Ізраїлю після атаки ХАМАС. Хакери зазначили, що Єрусалим "зрадив Росію" тим, що підтримав Україну у 2022 році. Вони попередили про кібератаки на всі державні портали країни.