"Мы стоим с украинским народом": в ЕС сделали важное заявление на фоне войны в Израиле

По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, поддержка Киева будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо и никакие факторы этого не изменят.

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Ситуация в Израиле ни в коем случае не станет причиной уменьшения поддержки Украины на Западе. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в Брюсселе, передает "Европейская правда" 9 октября.

По его словам, ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что Европейский союз продолжит поддерживать Украину в войне, которую начала Российская Федерация. Даже обострение израильско-палестинского конфликта никак не повлияет на объемы поставок.

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"Если вы послушаете речь президента (Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, — ред.) в Бордо в субботу, она еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России", — заявил Эрик Мамер.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано также отметил, что во время каждой встречи глав МИД Евросоюза министры затрагивают тему войны в Украине, ведь это очень важно. Следующие такие переговоры состоятся во вторник.

"Я только подчеркну: идея завтрашней встречи… обсудить, что случилось (в Израиле, — ред.) и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте. Конечно, независимо от этого Россия пытается использовать все, что происходит в международной сфере: или чтобы разжечь нестабильность, или чтобы воспользоваться ею для усиления своей кампании против Украины. Но это не означает, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины", — заявил Петер Стано.

Напомним, 9 октября сообщалось, что хакеры РФ Killnet взломали сайты правительства Израиля после атаки ХАМАС. Хакеры отметили, что Иерусалим "предал Россию" тем, что поддержал Украину в 2022 году. Они предупредили о кибератаках на все государственные порталы страны.