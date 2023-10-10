"Пожелайте мне здоровья": Наталка Денисенко пожаловалась на плохое самочувствие (фото)

Актриса Наталка Денисенко внезапно заболела, у нее поднялась температура и появился кашель.

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Украинская актриса театра, кино и дубляжа, диктор, режиссер и телеведущая Наталка Денисенко внезапно заболела. Она пожаловалась на плохое самочувствие. Звезда рассказала поклонникам, что после насыщенного рабочего графика и стресса у нее поднялась высокая температура. Об этом она рассказала в своей Instagram-stories, сообщает Daily News.kyiv.

В stories видно, что это — вечер и она едет за рулем автомобиля.

"Еду в пробке с проб — температура 37,7. Столько стрессов, колоссальная загрузка и вирусы в осеннем воздухе бьют по телу", — поделилась с подписчиками знаменитость.

Фото: Скріншот

Наталка Денисенко заметила, что у нее также появился кашель. Чтобы снизить высокую температуру актриса заварила витаминный чай с малиной и выпила лекарства, ведь времени на болезни нет.

"Температура поднимается... Кашель увеличивается... Что-то последние недели по здоровью у меня капут. Собиралась завтра на шоу "Танцуй ради жизни". Пожелайте мне здоровья", — написала актриса.

Фото: Скріншот

Напомним, 9 августа сообщалось, что 72-летняя актриса Джейн Сеймур закрутила новый роман. До знакомства с музыкантом актриса Джейн Сеймур была четыре раза замужем. Она заявила, что у нее теплые отношения со всеми ее бывшими мужьями и партнерами.