Жидкие калории. Диетолог назвала 5 популярных напитков от которых вы толстеете

Бывает так, что во время похудения, вы правильно питаетесь, высчитываете каждую калорию и грамм, а вес стоит. Не стоит сразу опускать руки, возможно вы не учли жидкие калории, которые потребляете ежедневно. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказывает, в каких любимых напитках скрываются калории, которые мешают вам избавиться от лишнего веса.

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Оказывается, калории имеет не только пища, но и напитки, поэтому если вы привыкли ежедневно пить большой латте с карамельным сиропом, то приготовьтесь узнать, что этот напиток может составлять треть вашей суточной нормы калорий. А если такой напиток не один в течение дня? Да, все напитки, кроме воды, также содержат определенное количество калорий, поэтому стоит это учитывать, если вы следите за питанием и хотите похудеть. Диетолог Алина Дяченко рассказала Фокусу о наиболее калорийных напитках, которые добавляют вам большое количество калорий к вашему питанию.

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Жидкие калории быстрее всего оставляют свою отметку на фигуре, так как усваиваются организмом мгновенно, без затрат энергии в отличие от твердой пищи. Поэтому важно следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, что пьете. Обязательно обращайте внимание на калорийность напитков, которые употребляете.

Диетолог назвала напитки, которые могут спровоцировать набор лишнего веса и свести на нет ваши усилия по похудению.

Кофе и чай

Фото: Фото: Gettyimages

Жидкие калории в кофе или чае обычно появляются от дополнительных ингредиентов, которые добавляются к напитку: молоко, сливки, сахар, сиропы, маршмеллоу. Чем больше этих дополнительных ингредиентов, тем больше калорий будет содержать напиток.

"В черном кофе без добавок содержится 0 калорий. Добавим к нему коровье молоко 2,5% 100 мл, получается уже 55 ккал + 2 ч.л. сахара еще 60 ккал + маршмеллоу/сиропы и набегает в сумме 200+ калорий", — отмечает Алина Дяченко.

Учтите, если вы выпиваете не просто американо или эспрессо с молоком, а любите, например, капучино или латте, то калорийность возрастет еще больше.

Поэтому, если вы хотите похудеть, уберите калорийные напитки из своего рациона, а для того, чтобы проснуться утром пейте просто черный кофе.

Пакетированные соки, морсы, компоты

Фото: Getty Images

"Большинство пакетированных соков содержат добавленный сахар или сироп и, кстати, пить после них хочется еще больше", — отмечает диетолог.

Калорийность на 100 мл, ориентировочная:

апельсиновый сок — 45 ккал;

компот из сухофруктов, без сахара — 60 ккал;

морс брусничный — 45 ккал.

Фруктовый сок или даже фреш на самом деле не принесут вашему организму пользы, несмотря на то, что они сделаны из полезных фруктов. Во фруктах полезной является именно клетчатка, а то, что вы выпиваете, содержит чистый сахар. Поэтому вместо того, чтобы выпить очередной стакан фреша, просто съешьте целый апельсин, пользы будет больше, а калорий — меньше.

Сладкие газированные напитки

Фото: Freepik

"Сладкие газированные напитки содержат большое количество сахара, искусственные красители, ароматизаторы и другие химические вещества, которые могут быть вредными для организма при длительном и чрезмерном употреблении. Калорийность на 100 мл составляет около 50 ккал. Точное количество калорий может варьироваться в зависимости от марки и вида напитка", — отмечает Алина Дяченко.

Действительно, сладкие газированные напитки добавляют лишних калорий в ваш рацион и приводят к набору веса. Ожирение, в свою очередь повышает риск возникновения диабета 2 типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы и остеоартрита.

Напитки с "нулевой калорийностью"

Фото: Freepik

"Coca-Cola Zero действительно не содержит сахара в своем составе. Вместо этого, для придания сладкого вкуса используются цикламат натрия, ацесульфам калия, аспартам. Эти сладкие вещества имеют низкое количество калорий, что делает Coca-Cola Zero низкокалорийным напитком. Впрочем, важно помнить, что, хотя отсутствие сахара уменьшает количество калорий, другие компоненты состава этого продукта негативно влияют на ваше здоровье", — отмечает диетолог.

Аспартам, который является основным подсластителем этих напитков, считается потенциальным канцерогеном. Кроме того, фосфатная кислота, которая также содержится в этих напитках, способна разрушать зубную эмаль, что может повлиять на здоровье зубов.

Вопрос в том, какую цель вы преследуете, выбирая такие напитки, ведь они не утоляют жажду и не несут никакой пользы организму.

Алкоголь

Фото: Freepik

Если не говорить о вреде алкогольных напитков, следует отметить их высокую калорийность. Диетолог рассказала о калорийности самых распространенных алкогольных напитков (на 100 мл):

Пиво — 45;

Вино сухое — 66;

Шампанское — 85;

Вермут — 158;

Водка — 235;

Коньяк — 239.

Эти значения носят ориентировочный характер и могут отличаться в зависимости от конкретного бренда и рецептуры. Однако, чем крепче алкоголь, тем больше в нем содержится калорий.

Диетолог советует не забывать, что чай, кофе, сок и другие напитки — это не вода, поэтому утоляйте жажду чистой питьевой водой. Поддержание достаточной гидратации является чрезвычайно важным для нашего здоровья, поэтому обязательно выпивайте свою суточную норму жидкости. Количество воды рассчитывается индивидуально и зависит от вашего веса (30 мл воды на 1 кг веса).

Напомним, эти 6 питательных напитков помогут снизить высокий уровень холестерина.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.