Бритни Спирс в прозрачном боди устроила странные танцы на фоне рождественской елки

Танцы артистки становятся все более откровенными.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс, оставшись в полном одиночестве после того, как ее муж Сэм Асгари подал на развод, а с бойфрендом с криминальным прошлым Полом Солизом не сложилось, решила сама себе устроить праздник. На своей странице в Instagram она опубликовала новый ролик с танцами на фоне наряженной рождественской елки. И пусть до Рождества еще 2,5 месяца, исполнительницу это не смущает.

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Она лихо отплясывает в прозрачном сиреневом боди с плотными вставками на груди и в области бикини. Образ дополняют черные сапоги. Волосы Бритни традиционно распущенные, а в кадре, кроме нее, никого нет. Спирс танцует под джазовую мелодию, а ее движения традиционно хаотичны и предельно откровенны.

Артистка воздержалась от длинных подписей, ограничившись парой эмодзи, и закрыла комментарии.

В последнее время состояние Бритни все больше вызывает тревогу у ее поклонников. Не так давно она танцевала с ножами, чем напугала своих собак и поклонников. Последние даже вызвали полицию в ее дом. Позже артистка объяснила, что ножи у нее бутафорские, и заказала их она для Хэллоуина. Бритни попросила фанатов больше не звонить в полицию.

Тем временем ее без пяти минут бывший муж Сэм Асгари начинает снова появляться на публике, а на странице в соцсети публикует довольно откровенный контент, например, видео из душа.

Ранее Фокус писал, что отец артистки Джейми Спирс попал в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на проблемы с его здоровьем, знаменитая дочь не намерена мириться с ним.