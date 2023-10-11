Бывший дом звезды "Грязных танцев" Патрика Суэйзи выставлен на продажу за 4,5 млн $ (фото)

Актер Патрик Суэйзи, умерший в 2009 году от рака поджелудочной железы, купил ранчо в 1980-х годах.

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Бывший дом звезды "Грязных танцев" американского актера Патрика Суэйзи в калифорнийской долине Сан-Фернандо выставлен на продажу за 4,5 миллиона долларов, сообщает Fox Business.

Дом в стиле калифорнийского ранчо 1940-х годов площадью более 3500 квадратных футов имеет три спальни и пять ванных комнат и расположен на четырех с половиной акрах.

Фото: Getty Images

В объявлении о бывшем поместье Суэйзи, известном как Ранчо Бизарро, говорится: "Это неизгладимая часть истории Голливуда, это поместье предлагает множество возможностей для прогулок и походов, виды на вершину хребта и уединенное деревенское качество жизни недалеко от лучших мест Лос-Анджелеса".

Внутри находится застекленный атриум с видом на луга, деревья и бассейн, а также крытые патио и обеденные зоны на открытом воздухе.

Риэлторы также отмечают, что здесь есть пространство, которое может служить тренажерным залом, художественной студией или местом для танцевальных репетиций.

Кроме того, на территории имеется гостевой коттедж с баней. Также имеется отдельно стоящий гараж.

Уникальной особенностью поместья является расположенная на его территории конюшня, полностью оборудованная для 11 лошадей. Есть подсобное помещение, прачечная и помещение для груминга. Снаружи есть профессионально освещенный манеж для тренировок.

На ранчо Бизарро также есть место для местных животных: пара коз по имени Какао и Карамель и пара уток по имени Бэби и Джонни, что напоминает о роли Суэйзи в "Грязных танцах".

Суэйзи купил дом в 1980-х годах и использовал его до своей смерти. Актер умер от рака поджелудочной железы в 2009 году в возрасте 57 лет.

Нынешним владельцем является коммерческое предприятие, связанное с филантропом и наследницей нефтяного магната Эйлин Гетти, которая приобрела дом у вдовы Суэйзи, Лизы Ниеми, в 2015 году за 2,9 миллиона долларов.

Суэйзи и Ниеми были женаты с 1975 года до смерти актера в 2009 году. Позже Ниеми вышла замуж за ювелира Альберта ДеПриско в 2014 году.

Фото: GettyImages

В 2022 году она сообщила о том, что после 34-летнего брака со звездой "На гребне волны" снова нашла любовь.

"Я очень сильно люблю Патрика – и это интересно, потому что это не изменилось в поисках новой любви. То, что ты теряешь кого-то, не означает, что любовь прекращается", – сказала она.

Напомним, Эмма Хеминг Уиллис рассказала о состоянии здоровья актера Брюса Уиллиса. Она призналась, что "трудно понять", знает ли ее муж, Брюс Уиллис, о том, что с ним происходит.