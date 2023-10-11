Колишній будинок зірки "Брудних танців" Патріка Свейзі виставлено на продаж за 4,5 млн $ (фото)

Актор Патрік Свейзі, який помер 2009 року від раку підшлункової залози, купив ранчо в 1980-х роках.

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Колишній будинок зірки "Брудних танців" американського актора Патріка Свейзі в каліфорнійській долині Сан-Фернандо виставлено на продаж за 4,5 мільйона доларів, повідомляє Fox Business.

Будинок у стилі каліфорнійського ранчо 1940-х років площею понад 3500 квадратних футів має три спальні і п'ять ванних кімнат і розташований на чотирьох з половиною акрах.

Фото: Getty Images

В оголошенні про колишній маєток Свейзі, відомий як Ранчо Бізарро, ідеться: "Це незабутня частина історії Голлівуду, цей маєток пропонує безліч можливостей для прогулянок і походів, краєвиди на вершину хребта та відокремлену сільську якість життя неподалік від найкращих місць Лос-Анджелеса".

Усередині знаходиться засклений атріум з видом на луки, дерева і басейн, а також криті патіо і обідні зони на відкритому повітрі.

Ріелтори також зазначають, що тут є простір, який може слугувати тренажерною залою, художньою студією або місцем для танцювальних репетицій.

Крім того, на території є гостьовий котедж із лазнею. Також є окремий гараж, що стоїть окремо.

Унікальною особливістю маєтку є розташована на його території стайня, повністю обладнана для 11 коней. Є підсобне приміщення, пральня та приміщення для грумінгу. Зовні є професійно освітлений манеж для тренувань.

На ранчо Бізарро також є місце для місцевих тварин: пара кіз на ім'я Какао і Карамель і пара качок на ім'я Бебі і Джонні, що нагадує про роль Свейзі в "Брудних танцях".

Свейзі купив будинок у 1980-х роках і використовував його до своєї смерті. Актор помер від раку підшлункової залози 2009 року у віці 57 років.

Нинішнім власником є комерційне підприємство, пов'язане з філантропкою і спадкоємицею нафтового магната Ейлін Гетті, яка придбала будинок у вдови Свейзі, Лізи Ніємі, 2015 року за 2,9 мільйона доларів.

Свейзі та Ніємі були одружені з 1975 року до смерті актора 2009 року. Пізніше Ніємі вийшла заміж за ювеліра Альберта ДеПріско 2014 року.

Фото: GettyImages

У 2022 році вона повідомила про те, що після 34-річного шлюбу із зіркою "На гребені хвилі" знову знайшла кохання.

"Я дуже сильно кохаю Патріка — і це цікаво, тому що це не змінилося в пошуках нового кохання. Те, що ти втрачаєш когось, не означає, що кохання припиняється", — сказала вона.

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