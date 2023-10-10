Актор Деніел Редкліфф заявив, що бути батьком одночасно "жахливо" і "приголомшливо" (фото)

Навесні у Деніела Редкліффа і його подруги Ерін Дарк народився син.

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34-річний британський актор, найбільш відомий за роллю у фільмі "Гаррі Поттер", Деніел Редкліфф розповів про своє життя в ролі батька, повідомляє People.

Редкліфф заявив, що батьківство — це одночасно "жахливо" і "приголомшливо".

"Він чудовий, це приголомшливо. На це питання є коротка і довга відповідь. І коротка відповідь: це приголомшливо, і він — найкраще, що коли-небудь траплялося", — сказав Редкліфф. Він додав: "Відверто кажучи, жахливо мати у світі людину, про яку я так піклуюся".

Фото: Getty Images

Далі актор пояснив, що все, що зрештою зробить його син, вплине на те, як він ставитиметься до власного життя до кінця днів. "Так що, ви знаєте, це лякає", — сказав актор.

Він вважає, що між ним і його сином немає жодного зв'язку в їхніх звичках спати. "Що менше я сплю, то більше він спить ночами. Але що менше діти сплять, то менше вони сплять! І чим більше вони сплять, тим краще вони сплять! Це безглуздо, але, мабуть, так вони влаштовані", — розповів Редкліфф.

Деніел також пожартував, що незважаючи на те, що є "істота", здатна "подарувати вам найгіршу ніч у вашому житті", він забуває про все це вранці, коли малюк йому посміхається.

"Це здорово. Це божевілля і напруга, але він чудовий, і Ерін приголомшлива — для мене також велика честь провести час із ними. Я завжди збирався взяти відпустку, що не можу це зробити. Тому я можу просто багато часу проводити з ним тут, і це прекрасно", — заявив молодий тато.

Раніше повідомлялося, що Деніел Редкліфф вийшов на страйк акторів разом із новонародженим сином. Зірка "Гаррі Поттера" вийшов на пікет у Нью-Йорку разом зі своєю дівчиною Ерін Дарк і чотиримісячним сином.