Деніел Редкліфф розсекретив стать первістка

Зірка "Гаррі Поттера" і його кохана три місяці тому стали батьками.

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33-річний британський актор Деніел Редкліфф повідомив, що він і його кохана, 38-річна американська акторка Ерін Дарк стали батьками хлопчика. Під час розмови з Денні Директо з ET напередодні прем'єри 4 сезону серіалу Редкліффа TBS, знаменитість також розповів про життя в ролі тата.

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"Це здорово. Це божевілля і напруженість, але він прекрасний, а Ерін приголомшлива — це справжній привілей провести цей час із ним. Я завжди збирався взяти відпустку, на що не кожен може піти, і тому я можу просто бути тут із ним, і це прекрасно. Ми чудово проводимо час", — сказав зірка фільмів про Гаррі Поттера.

Деніел зізнався, що в майбутньому він буде більш вибірково ставитися до проєктів, за які береться, щоб проводити більше часу зі своїм сином.

"Насправді це ще не сильно вплинуло на моє життя, але мені дуже подобається проводити з ним час, і я думаю, що сумуватиму за ним, коли повернуся до роботи пізніше цього року, — поділився Редкліфф. — Отже, я безумовно працюватиму трохи менше, але я ніколи не зупинюся. Я не думаю, що це буде добре для мене".

Як відомо, зіркова пара познайомилася під час спільної роботи над "Kill Your Darlings" 2012 року і вже разом понад десять років.

Офіційно про вагітність коханої "Гаррі Поттера" не повідомлялося, проте під час останнього виходу в березні неозброєним оком стало видно цікавий стан актриси. У квітні стало стало відомо, що Деніел Редкліфф і його кохана Ерін Дарк уперше стали батьками.