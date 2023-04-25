Деніел Редкліфф та його кохана Ерін Дарк уперше стали батьками

Новоспечені батьки були помічені на прогулянці з коляскою.

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33-річний британський актор Деніел Редкліфф та його кохана, 38-річна американська акторка Ерін Дарк уперше стали батьками. Про це повідомляє Daily Mail.

Зіркова пара була помічена на прогулянці у Нью-Йорку. Деніел возив новонародженого в колясці, а Ерін йшла за ним.

Зірка фільмів про Гаррі Поттера вибрав для прогулянки стриманий вигляд, прикривши обличчя темно-синьою бейсболкою та захисною маскою. Актор був одягнений у сіру футболку з графічним принтом, поверх якої була накинута темно-сіра толстовка, штани кольору хакі та кросівки.

Новоспечена мама Ерін була одягнена у чорну футболку та світлі джинси із зеленим вельветовим пальто. Вона доповнила свій образ парою сонцезахисних окулярів та яскраво-жовтогарячими черевиками.

Як відомо, зіркова пара познайомилася під час спільної роботи над "Kill Your Darlings" у 2012 році й уже разом понад десять років.

Офіційно про вагітність коханої "Гаррі Поттера" не повідомлялося, проте під час останнього виходу в березні неозброєним поглядом стало видно цікаве становище актриси.

Також Фокус писав, що Деніел Редкліфф продавав мантії, аби допомогти Україні.