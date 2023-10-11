В Нью-Йорке выставили на продажу дом мафиози за $16,8 миллиона (видео, фото)

На данный момент у особняка – три владельца.

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В Тони Тодт Хилл на Стейтен-Айленде (Нью-Йорк) – самой высокой природной точке на восточном побережье США – особняк площадью свыше трех тысяч квадратных метров, который когда-то принадлежал боссу преступного клана Гамбино "Большому Полу" Кастеллано, выставлен на продажу за $16,8 миллиона, сообщает The New York Post.

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По информации издания, Кастеллано начал строить резиденцию с восемью спальнями после того, как в 1976 году сменил своего зятя Карло Гамбино на посту дона синдиката. Он спроектировал роскошное здание с портиком с колоннами и круглой подъездной дорожкой с фонтанами, чтобы оно напоминало Белый дом. Именно так его и называют в округе.

Строительство четырехэтажного комплекса было завершено в 1980 году, и вор в законе называл его своим домом до того, как его убили в 1985 году возле манхэттенского стейк-хауса Sparks по приказу Джона Готти, босса семьи Гамбино.

Устранив Кастеллано, Готти взял на себя управление семьей и получил прозвище "Дэппер Дон", прежде чем умер в тюрьме от рака в 2002 году. На момент смерти ему исполнился 61 год.

Последний раз дом переходил из рук в руки в 2000 году, когда Селим "Сал" Руси купил его за 3,1 миллиона долларов.

Сейчас особняком владеют три человека. Со времен Кастеллано в нем много чего изменили.

Сейчас дом насчитывает восемь спален, причем каждая – со своей ванной комнатой, имеет огромный балкон на задней стороне. В нем есть домашний кинотеатр, тренажерный зал, сауна, "личный салон красоты", винный погреб, солярий, библиотека, лифт, автосалон на 13 автомобилей, а также крытый и открытый бассейны.

Ранее Фокус писал, что миллиардер Виджая Малльи построил огромный особняк на крыше небоскреба, но никогда в нем не был.