"Последний крестный отец" сицилийской мафии: умер босс "Коза ностры" Мессина Денаро, — СМИ

По данным СМИ, мафиози скончался от продолжительной болезни. Он скрывался от властей с 1993 года. Его поиски осложнялись тем, что у полиции были его фото только в молодом возрасте, поэтому для реконструкции его внешности использовали компьютерные технологии.

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Маттео Мессина Денаро, известный как "последний крестный отец" сицилийской мафии, скончался после продолжительной болезни. Ему был 61 год. Об этом 25 сентября сообщает The Guardian.

Его смерть произошла в больнице, где он находился под именем Андреа Бонафеде. Мэр провинции Л’Акуила Пьерлуиджи Бионди подтвердил эту информацию.

Мессина Денаро был одним из боссов сицилийской преступной организации Cosa Nostra и скрывался с 1993 года. В январе 2023 года его задержали в частной клинике в Палермо. Он периодически проходил лечение от опухоли. Его состояние здоровья ухудшалось, и он был переведен из тюрьмы строгого режима в больницу.

Арест мафиози Мессины Денаро Фото: Скрин видео

Мессина Денаро был известен своим участием в организации множества преступлений, совершенных Cosa Nostra. Он также обвинялся в организации убийств десятков людей. В 2002 году ему был вынесен приговор к пожизненному заключению.

Он был известен своим роскошным образом жизни — носил дорогие костюмы, часы Rolex и солнцезащитные очки Ray-Ban. Его арест был значимым событием, так как его поиски были осложнены отсутствием недавних фотографий, и приходилось использовать компьютерные технологии для реконструкции его внешности.

Мессина Денаро отказывался сотрудничать с властями и разоблачать преступления Cosa Nostra. Он был ключевой фигурой в нескольких жестоких убийствах, среди которых были убийства судей, включая Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

С его смертью следователи опасаются, что множество тайн и секретов Cosa Nostra уйдут с ним в могилу, так как он оставался верным молчаливому кодексу мафии (омерта) до конца.

Напомним, в апреле итальянские СМИ сообщали, что члены итальянской мафии предложили семье молодого парня финансовую помощь за то, что они убили его "по ошибке".

Также сообщалось, что в США 64-летний лидер банды "Флоренсия-13" Брайан Кателланос провел в тюрьме строгого режима более 30 лет и умер там от рака. Он успел оставить молодым гангстерам леденящую душу последнюю записку.