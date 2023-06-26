"Флоренсия-13": босс мафии написал леденящую душу записку для банды перед смертью (фото)

Босс мафии Брайан Кателланос, умирающий в тюрьме от рака, оставил послание с инструкциями, чтобы его банда "не погибла" вместе с ним.

Related video

В США 64-летний лидер банды "Флоренсия-13" Брайан Кателланос провел в тюрьме строгого режима более 30 лет. Мужчина умер от рака, но успел оставить молодым бандитам леденящую душу последнюю записку. Об этом пишет Daily Star.

Находящийся в заключении главарь мафии, отсидевший 35 лет за два убийства, формировал сознание молодых членов банды на улицах и за решеткой в Калифорнии. 64-летний Брайан Кателланос контролировал одну из крупнейших уличных банд Лос-Анджелеса, "Флоренсия-13".

После драки в баре бандит заявил, что "добро в нем отвернулось", и в ярости убил двух человек в Сан-Бернардино.

Отбывавший свое наказание в камерах калифорнийских тюрем строгого режима, сначала в Пеликан-Бэй, затем в Солано, более трех десятилетий, Кателланос скончался на прошлой неделе после борьбы с раком желудка.

Кателланос оставил свод правил для бандитов "Флоренсия-13" Фото: Los Angeles Times

В результате редких судебных разбирательств перед смертью он был освобожден из тюрьмы по состраданию. Но на пороге смерти гангстер не хотел, чтобы его любимая "Флоренсия-13" рухнула и последовала за ним в бездну.

В прошлом месяце Кателланос написал свои инструкции для молодежи банды, чтобы обеспечить дальнейшее процветание организованной преступной группировки.

"Выберите четырех представителей. Двух молодых и двух постарше. Молодежь: Один среднего школьного возраста, один старшего школьного возраста. И двое других постарше. Они должны быть уважаемы своими приятелями. Таким образом вы охватываете все возрастные группы, и они знают, что делают парни этого возраста. Я знаю, когда я был молодым, я знал… тех, кто был активен, и тех, кто был доволен просто принадлежностью. Член, находящийся в "плохом положении", должен быть убит, сказал Кастелланос, насмехаясь над идеей позволить кому-то "уйти в отставку". Мы все знаем, что есть только один выход", — говорилось в записке, полученной газетой Los Angeles Times.

Ллидер банды управлял своей группировкой, находясь за решеткой Фото: Los Angeles Times

В своих записях, изъятых из камеры в Солано перед освобождением, Кателланос изложил закон для банды, одновременно изложив свое видение развития "Флоренсия-13".

Несмотря на невозможность контакта с внешним миром, когда почта тщательно проверялась, а телефоны были запрещены, лидер банды управлял своей группировкой, находясь на расстоянии 700 миль, свидетельствуют показания властей.

12 мая 2023 года Кастелланос вышел из тюрьмы штата Солано свободным, но уже умирающим человеком и провел остаток дней в Кресент-Сити с женой, двумя детьми и шестью внуками.

Ранее Фокус писал, что фальшивому экстрасенсу грозит 280 лет за решеткой. Патрис Раннер организовал мошенничество с письмами от ясновидящей, в результате которого жертвы расстались с более чем 175 миллионами долларов. На протяжении 20 лет мужчина обманом выманивал деньги.

Также сообщалось, что в Италии мафия пыталась заплатить семье парня, которого убили "случайно". Члены группировки переоделись в полицейскую форму и растворили тело жертвы в кислоте.