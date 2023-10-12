Кэри Маллиган, звезда "Великого Гэтсби", тайно родила третьего ребенка

Актриса не афишировала радостную новость, но подтвердила, что у нее родился третий ребенок от мужа Маркуса Мамфорда.

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Кэри Маллиган и фронтмен группы Mumford & Sons уже воспитывают семилетнюю дочь Эвелин Грейс и пятилетнего сына Уилфреда. А теперь актриса подтвердила, что они стали родителями в третий раз. Об этом пишет PEOPLE.

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В беседе с Vogue для ноябрьской обложки 38-летняя актриса подтвердила, что у нее родился еще один ребенок от ее 36-летнего мужа-музыканта.

В статье интервьюер отметил, что на момент их встречи Маллиган уже шесть недель, как родила ребенка. И рассказал, что актриса вошла "в лондонскую кофейню с озадаченным жестом, увидев желтое пятно от подгузника, оставленное на ее блузке".

Маллиган сказала своему малышу: "Я переодену тебя, а потом мы найдем маме другую рубашку".

Кэри Маллиган

О ребенке больше не упоминалось, его имя и пол пока неизвестны.

Также Кэри Маллиган рассказала, как возвращение на работу помогло ей после послеродовой депрессии.

У Кэри и ее супруга уже есть 7-летняя дочь Эвелин Грейс и 5-летний сын Уилфред.

После пятимесячного романа Мамфорд и Маллиган обручились в августе 2011 года, а затем в апреле 2012 года поженились на ферме в Сомерсете, Англия.

На церемонии присутствовали около 200 гостей, включая таких знаменитых друзей пары, как Сиенна Миллер, Джейк Джилленхол и Колин Ферт .

Интересно, но до своего бурного романа Кэри и Маркус были друзьями по переписке и общались в детстве. После перерыва в несколько лет они встретились уже взрослыми.

Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд Фото: Getty Images

Первый ребенок пары родился 15 сентября 2015 года, а сын — в августе 2017 года. Во время рождения дочери Маллиган пошутила, что уроки, которые она ей преподаст, будут заключаться в том, что: "никакого макияжа, никакого пирсинга и никаких татуировок".

До замужества Кэри встречалась с Шайей Лабафом, партнером по фильму "Уолл-стрит: Деньги не спят". Пара рассталась в 2010 году.

Напомним, в прошлом году Кэри в ослепительном черном наряде с золотом блистала на красной дорожке Met Gala.