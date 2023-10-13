Американка вышла замуж сама за себя и объяснила, почему сделала это

Андрия Джонсон прошла через традиционные свадьбу и брак, однако ее семья распалась уже через три года. По словам девушки, любовь к другому человеку подразумевает ущемление себя.

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39-летняя жительница Ганновера (штат Мэриленд, США) Андрия Джонсон отправилась в Мексику, где вышла замуж сама за себя, а церемония бракосочетания обошлась ей в 5000 долларов, пишет Daily Mail.

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Женщина, которая вышла замуж сама за себя, разводится из-за новой любви

По информации издания, разведенная женщина сделала сама себе предложение на День святого Валентина и несколько месяцев наслаждалась тем, что была невестой самой себе.

На свадебной церемонии не было гостей. Торжество включало в себя провозглашение клятв самой себе и надевание кольца за 37 долларов на палец на глазах у местного чиновника.

Эта свадьба заметно отличалась от первого бракосочетания Андрии, которое состоялось в 2015 году в Лас-Вегасе. Тогда она вышла замуж за мужчину, который был старше ее на 14 лет.

Девушка мечтала о крепкой семье, ведь ее родители прожили в браке 42 года, однако в 2018 году она развелась. По ее словам, причинами стали большая разница в возрасте и социально-экономические различия.

Андрии понадобился не один год, чтобы перестать винить себя в том, что случилось. Она начала работать с терапевтом и — через слезы, учебу и долгие часы медитации — три года спустя наконец достигла прорыва: когда она решила выйти замуж.

Во время одного из сеансов терапии, в момент прояснения, она сказала своему терапевту:

"Я люблю себя и хотела бы быть тем человеком, который женится на мне".

Именно тогда она задалась вопросом, сможет ли она выйти замуж за себя.

"Я хотела отпраздновать свои новые отношения с самой собой, сделав то, что должна была сделать много лет назад. В моем первом браке я совершила ошибку, посвятив себя безоговорочной любви к кому-то другому, не подарив сначала такую ​​же любовь себе", – призналась она.

После того как в феврале она сделала себе предложение, что сразу же начала планировать свадьбу. Семья и друзья поддержали ее, а вот коллеги біли иного мнения.

"Мне и за моей спиной было сделано много комментариев о том, что я жалкая, сумасшедшая, одинокая, жаждущая внимания и многое другое. Некоторые сотрудники анонимно сообщили обо мне в отдел кадров и начали расследование на работе по поводу моей психической устойчивости. Это было действительно трудное время", – говорит она.

Андрия не пожелала, чтобы на ее свадьбе были гости, и решила сделать это одна.

"Поскольку я провела большую часть своей жизни, пытаясь удовлетворить других людей, я решила сделать это для себя. Я хотела, чтобы церемония отражала меня, а не соответствовала общественным стандартам свадьбы, но я все равно хотела быть невестой. Я использовала элементы типичной христианской свадьбы (платье, прическа, макияж, кольцо) и некоторые свои собственные, например, крещение, духовные обеты и признание своей любви к себе одной на природе. Эта церемония была для меня глубоко личной, поэтому я хотела произнести свои клятвы вслух, но мне не нужна была "официальная" помпезность и торжественность традиционной свадьбы. Торт и шампанское были дополнительным бонусом в конце вечера, и мне не пришлось ни с кем делиться. Я сделала все для себя. Мне было приятно осознавать, что мне не нужен другой человек, чтобы почувствовать это", – рассказала Андрия.

Из-за хейта ей пришлось уволиться с работы, однако девушка ни о чем не жалеет:

"Женитьба на себе научила меня многому. Я поняла, что ничего не смогу привнести в отношения, если не смогу любить себя. Я также поняла, что любовь к себе – это не только пенные ванны и массажи. Теперь я ставлю отношения с самой собой превыше всего и постоянно над этим работаю".

Ранее Фокус писал, что 77-летняя Дороти Фидели из штата Огайо, США, вышла замуж сама за себя в доме престарелых.