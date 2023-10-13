Американка вийшла заміж сама за себе і пояснила, чому зробила це

Андрія Джонсон пройшла через традиційні весілля і шлюб, проте її сім'я розпалася вже через три роки. За словами дівчини, любов до іншої людини передбачає утиск себе.

Related video

39-річна мешканка Ганновера (штат Меріленд, США) Андрія Джонсон вирушила до Мексики, де вийшла заміж сама за себе, а церемонія одруження обійшлася їй у 5000 доларів, пише Daily Mail.

Важливо

Жінка, яка вийшла заміж за себе, розлучається через нове кохання

За інформацією видання, розлучена жінка зробила сама собі пропозицію на День святого Валентина і кілька місяців насолоджувалася тим, що була нареченою самій собі.

На весільній церемонії не було гостей. Урочистість включала в себе проголошення клятв самій собі і надягання кільця за 37 доларів на палець на очах у місцевого чиновника.

Це весілля помітно відрізнялося від першого одруження Андрії, яке відбулося 2015 року в Лас-Вегасі. Тоді вона вийшла заміж за чоловіка, який був старшим за неї на 14 років.

Дівчина мріяла про міцну сім'ю, адже її батьки прожили у шлюбі 42 роки, проте 2018 року вона розлучилася. За її словами, причинами стали велика різниця у віці та соціально-економічні відмінності.

Андрії знадобився не один рік, щоб перестати звинувачувати себе в тому, що сталося. Вона почала працювати з терапевтом і — через сльози, навчання і довгі години медитації — через три роки нарешті досягла прориву: коли вона вирішила вийти заміж.

Під час одного із сеансів терапії, у момент прояснення, вона сказала своєму терапевту:

"Я люблю себе і хотіла б бути тією людиною, яка одружиться зі мною".

Саме тоді вона задалася питанням, чи зможе вона вийти заміж за себе.

"Я хотіла відсвяткувати свої нові стосунки із самою собою, зробивши те, що мала зробити багато років тому. У моєму першому шлюбі я зробила помилку, присвятивши себе беззастережному коханню до когось іншого, не подарувавши спочатку таку саму любов собі", — зізналася вона.

Після того як у лютому вона зробила собі пропозицію, що одразу ж почала планувати весілля. Сім'я та друзі підтримали її, а от колеги мали іншу думку.

"Мені і за моєю спиною було зроблено багато коментарів про те, що я жалюгідна, божевільна, самотня, прагнуча уваги і багато іншого. Деякі співробітники анонімно повідомили про мене у відділ кадрів і почали розслідування на роботі з приводу моєї психічної стійкості. Це був дійсно важкий час", — каже вона.

Андрія не побажала, щоб на її весіллі були гості, і вирішила зробити це сама.

"Оскільки я провела більшу частину свого життя, намагаючись задовольнити інших людей, я вирішила зробити це для себе. Я хотіла, щоб церемонія відображала мене, а не відповідала суспільним стандартам весілля, але я все одно хотіла бути нареченою. Я використовувала елементи типового християнського весілля (сукня, зачіска, макіяж, обручка) і деякі свої власні, наприклад, хрещення, духовні обітниці та зізнання своєї любові до себе однієї на природі. Ця церемонія була для мене глибоко особистою, тому я хотіла виголосити свої обітниці вголос, але мені не потрібна була "офіційна" помпезність і урочистість традиційного весілля. Торт і шампанське були додатковим бонусом наприкінці вечора, і мені не довелося ні з ким ділитися. Я зробила все для себе. Мені було приємно усвідомлювати, що мені не потрібна інша людина, щоб відчути це", — розповіла Андрія.

Через хейт їй довелося звільнитися з роботи, проте дівчина ні про що не шкодує:

"Одруження на собі навчило мене багато чого. Я зрозуміла, що нічого не зможу привнести у стосунки, якщо не зможу любити себе. Я також зрозуміла, що любов до себе — це не тільки пінні ванни і масажі. Тепер я ставлю стосунки із самою собою понад усе і постійно над цим працюю".

Раніше Фокус писав, що 77-річна Дороті Фіделі зі штату Огайо, США, вийшла заміж сама за себе в будинку для літніх людей.