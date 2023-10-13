Знаменитый клатч в виде голубя изменил цвет "оперения" (фото)

Клатч в виде голубя, который прогремел в 2022 году, представлен в новіх цветах. Серия, созданная художницей Антеей Хэмилтон, состоит всего из 20 штук.

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Британская художница Антея Хэмилтон создала специальную ограниченную серию знаменитой сумки Pigeon Clutch, которую придумал и воплотил в жизнь дизайнер и основатель одноименного бренда Джонатан Андерсон, говорится на странице JW Anderson в соцсети.

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Речь о клатче в виде голубя, который так любила Кэрри Брэдшоу из сиквела сериала "Секс в большом городе".

20 голубей имеют похожую, но эксклюзивную раскраску, которая не повторяется, поэтому рисунок каждой сумочки уникален. Они представлены на выставке "On Foot" в лондонской галерее Offer Waterman.

Как появилась сумочка Pigeon Clutch

Джонатан Андерсон первоначально показал голубя как часть своей мужской коллекции осени 2022 года, когда в мире бушевал коронавирус.

"Я хотел, чтобы в коллекции был элемент чего-то немного глупого, контрастирующего с ситуацией того времени. Мода дает нам отличный способ уйти от реальности. Кроме того, голуби по своей сути настолько непривлекательны, что забавно превращать их в функциональный предмет, например, клатч, который обычно считается довольно гламурным", – признался он.

Клатч полностью напечатанный на 3D-принтере, в нем нет никаких дорогих элементов отделки. Однако эта вещь произвела фурор. Реакция была настолько массовой, что Андерсон решил запустить этот клатч в производство.

"Голуби — такой забавный символ в ландшафте столичной жизни, который так легко узнаваем и понятен горожанам практически в каждом городе мира. Они действительно самая успешная птица!", – говорил дизайнер.

По словам модного иллюстратора Дженни Уолтон, этот клатч сложно назвать практичным. В него не поместится телефон, однако в нем достаточно места для карт, наличных, ключей, помады и зажигалки.

"Сумка-голубь не претендует на роль самой практичной вещи в вашем гардеробе. Это выходит за рамки полезности", – отметила Уолтон.

По мнению иллюстратора Дженни Уолтон, клатч-голубь – вещь непрактичная, но стильная Фото: Jenny Walton/Instagram

В настоящее время эта сумка является одной из самых исследуемых и просматриваемых страниц товаров на веб-сайте бренда, а посещаемость этой страницы выросла почти в три раза с тех пор, как с ней была замечена Сара Джессика Паркер.

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