Сдержанная роскошь: какие сумочки и клатчи выбирает Кейт Миддлтон

В гардеробе герцогини Кембриджской – преимущественно сумочки и клатчи британских брендов. Кейт отдает предпочтение сдержанной классике и небольшим размерам.

Кейт Миддлтон – давно признаная икона стиля, поскольку любой ее образ безупречен. Она умело подбирает не только наряды и обувь, но и аксессуары, а также сумочки и клатчи. Последние заслуживают отдельного внимания, поскольку могут рассказать о герцогине Кембриджской и ее предпочтениях очень многое.

Сумочки герцогини Кембриджкской

Жена принца Уильяма, подражая королеве Елизавете II, остановила свой выбор на небольших сумочках. Чаще всего герцогиня выбирает маленькие сумочки с четкими линиями из качественных материалов от британских брендов.

[ + – ] В руках у Кейт сумочка от Manu Atelier

Например, сумочка Aspinal of London Midi Mayfair, которая принадлежит Кейт, из кожи крокодила черного и сиреневого цвета, и Mini Seaton от Mulberry имеют одни и те же гладкие линии и сдержанную золотую фурнитуру. Модель Rose Sicily от Dolce & Gabbana также имеет изогнутую ручку и передний клапан, напоминающие винтажные модели сумок, но с мягкими закругленными углами, которые делают их более вместительными.

[ + – ] Белая сумочка Mulberry Amberley – одна из самых любимых в гардеробе Кейт

Кейт является большой поклонницей бренда Alexander McQueen. Она много раз появлялась на публике в нарядах от этого дизайнера. Оказывается , кроме платьев и пальто, жена будущего короля любит и сумочки от упомянутого лейбла.

[ + – ] Сумка Alexander McQueen 'Wicca' Raffia Mini Satchel за $1590 Фото: Alexander McQueen

[ + – ] Сумочка DeMellier Nano Montreal

Бордовая сумка Chanel является изюминкой коллекции вневременных сумок Кейт Миддлтон, ни одна из которых не определяется сезоном, в котором они были созданы, или дизайнером, который их придумал. Как однажды сказала сама Коко Шанель: "Мода проходит, стиль остается", и полированные сумки Кейт являются символом качественной моды, которая сохраняет свою ценность.

[ + – ] Сумка Chanel – изюминка коллекции герцогини Кембриджской

Как всегда, в гардеробе Кейт присутствует демократичный подтекст. Ее сумки Dolce & Gabbana и McQueen могут стоить более 1000 фунтов стерлингов, но маленькие сумочки Manu Atelier и Aspinal of London продаются менее чем за 400 фунтов стерлингов. Совсем недавно герцогиня включила в свой гардероб винтажные аксессуары — оранжевую сумку Wayne Taylor 1960-х годов для заграничного визита на Ямайку.

[ + – ] Сумочка Wayne Taylor Vintage 1960's Raffia Beaded

Покупая сумки "не за все деньги мира", Кэтрин посылает британцам сигнал о том, что им тоже доступны качественные и хорошие вещи, которые носят королевские особы, и в этом есть свой особенный подтекст. Таким образом жена принца Уильяма демонстрирует, что она близка к простому народу.

Клатчи Кейт Миддлтон

Клатчи занимают в гардеробе герцогини столько же места, если не больше, чем сумочки. Их она берет на официальные и торжественные мероприятия, подбирая клатчи в тон к своим нарядам, благодаря чему сочетание одежды и аксессуаров выглядит очень гармонично. Кроме того, клатчи помогают Кэтрин занять руки, если она сильно нервничает и не знает, куда их деть.

Фото: Getty Images Фото: Фото: Gettyimages Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В первые годы замужества она была известна тем, что носила маленькие клатчи от LK Bennett, Prada и Alexander McQueen. Сегодня она носит с собой все, от микросумок до больших клатчей-конвертов.

[ + – ] Кейт с плетеной сумкой-клатчем Massimo Dutti

Чаще всего на публике Кейт появляется с клатчами от L.K.Bennett, чьи бежевые туфли она надевает практически при каждом своем выходе в свет. В дополнение к ним Кэтрин выбирает клатчи того же цвета: L.K.Bennett "Avona", "Nina" и "Natalie". Первый из них – гладкий и прямоугольный – можно увидеть как дополнение к фактурным пальто и кашемировым костюмам. Второй – квадратный из кожи – аккомпанирует нежным платьям пастельных тонов. В свою очередь, третий – более необычный и богато отделанный – герцогиня носит с дорогими комплектами или, наоборот, добавляет люкса легким сарафанам, развевающимся на ветру.

Кроме того что клатчи L.K.Bennett подходят абсолютно под все наряды, они компактно помещаются в чемоданы для монарших визитов.

[ + – ] Кейт Миддлтон с клатчем L.K.Bennett "Nina"

[ + – ] Герцогиня Кембриджская с клатчем L.K.Bennett "Natalie"

[ + – ] В руках у жены принца Уильяма – сумочка Small Darley

Напомним, Кейт Миддлтон обновила свою коллекцию туфель. Мы также рассказывали, как герцогине удается долго ходить на каблуках.