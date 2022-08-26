Стримана розкіш: які сумочки та клатчі вибирає Кейт Міддлтон

У гардеробі герцогині Кембриджської — переважно сумочки та клатчі британських брендів. Кейт віддає перевагу стриманій класиці та невеликим розмірам.

Кейт Міддлтон — давно визнана ікона стилю, оскільки її образ бездоганний. Вона вміло підбирає не лише вбрання та взуття, а й аксесуари, а також сумочки та клатчі. Останні заслуговують на окрему увагу, оскільки можуть розповісти про герцогиню Кембриджську та її вподобання дуже багато.

Сумочки герцогині Кембриджської

Дружина принца Вільяма, наслідуючи королеву Єлизавету II, зупинила свій вибір на невеликих сумочках. Найчастіше герцогиня вибирає маленькі сумочки з чіткими лініями з якісних матеріалів від британських брендів.

[ + – ] У руках у Кейт сумочка від Manu Atelier

Наприклад, сумочка Aspinal of London Midi Mayfair, яка належить Кейт, зі шкіри крокодила чорного та бузкового кольору, і Mini Seaton від Mulberry мають одні й ті самі гладкі лінії та стриману золоту фурнітуру. Модель Rose Sicily від Dolce & Gabbana також має вигнуту ручку та передній клапан, що нагадують вінтажні моделі сумок, але з м'якими закругленими кутами, які роблять її місткішою.

[ + – ] Біла сумочка Mulberry Amberley — одна з найулюбленіших у гардеробі Кейт

Кейт є великою шанувальницею бренду Alexander McQueen. Вона багато разів з'являлася на публіці у вбраннях від цього дизайнера. Виявляється, крім суконь і пальто, дружина майбутнього короля любить і сумочки від згаданого лейбла.

[ + – ] Сумка Alexander McQueen Wicca Raffia Mini Satchel за $1590 Фото: Alexander McQueen

[ + – ] Сумочка DeMellier Nano Montreal

Бордова сумка Chanel є особливістю колекції позачасових сумок Кейт Міддлтон, жодна з яких не визначається сезоном, коли вони були створені, або дизайнером, який їх вигадав. Якось сказала сама Коко Шанель: "Мода проходить, стиль залишається", — і поліровані сумки Кейт є символом якісної моди, яка зберігає свою цінність.

[ + – ] Сумка Chanel — особливість колекції герцогині Кембриджської

Як завжди, в гардеробі Кейт є демократичний підтекст. Її сумки Dolce & Gabbana та McQueen можуть коштувати понад 1000 фунтів стерлінгів, але маленькі сумочки Manu Atelier і Aspinal of London продаються менш ніж за 400 фунтів стерлінгів. Нещодавно герцогиня включила у свій гардероб вінтажні аксесуари — помаранчеву сумку Wayne Taylor 1960-х років для закордонного візиту на Ямайку.

[ + – ] Сумочка Wayne Taylor Vintage 1960 Raffia Beaded

Купуючи сумки "не за всі гроші світу", Кетрін посилає британцям сигнал про те, що їм теж доступні якісні та гарні речі, які носять королівські персони, і в цьому є свій особливий підтекст. Так дружина принца Вільяма демонструє, що вона близька до простого народу.

Клатчі Кейт Міддлтон

Клатчі займають у гардеробі герцогині стільки ж місця, якщо не більше, ніж сумочки. Їх вона бере на офіційні й урочисті заходи, підбираючи клатчі в тон до вбрання, завдяки чому поєднання одягу й аксесуарів має дуже гармонійний вигляд. Крім того, клатчі допомагають Кетрін зайняти руки, якщо вона сильно нервує та не знає, куди їх подіти.

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У перші роки заміжжя вона була відома тим, що носила маленькі клатчі від LK Bennett, Prada й Alexander McQueen. Сьогодні вона носить із собою все, від мікросумок до великих клатчів-конвертів.

[ + – ] Кейт із плетеною сумкою-клатчем Massimo Dutti

Найчастіше на публіці Кейт з'являється з клатчем від LKBennett, чиї бежеві туфлі вона одягає практично під час кожного свого виходу у світ. На додаток до них Кетрін вибирає клатчі того ж кольору: LKBennett Avona, Nina та Natalie. Перший з них — гладкий і прямокутний — можна побачити як доповнення до фактурних пальт і кашемірових костюмів. Другий — квадратний зі шкіри — акомпанує ніжним сукням пастельних тонів. Зі свого боку, третій — незвичайніший і багато оброблений — герцогиня носить із дорогими комплектами або, навпаки, додає люкси легким сарафанам, що розвіваються на вітрі.

Крім того, що клатчі LKBennett пасують абсолютно до всіх образів, вони компактно поміщаються у валізи для монарших візитів.

[ + – ] Кейт Міддлтон із клатчем LKBennett Nina

[ + – ] Герцогиня Кембриджська з клатчем LKBennett Natalie

[ + – ] У руках дружини принца Вільяма — сумочка Small Darley

Нагадаємо, Кейт Міддлтон оновила свою колекцію туфель. Ми також розповідали, як герцогині вдається довго ходити на підборах.