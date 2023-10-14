Солнечное затмение 14 октября 2023 года - чего ожидать и что нельзя делать

Сегодня, 14 октября, произойдет солнечное затмение в Весах, которое отроет осенний коридор затмений.

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По словам Анжелы Перл, влияние солнечного затмения мы можем ощущать от 3 до 6 месяцев – до следующего коридора затмений, который начнется 25 марта 2024 года.

Солнечное затмение: когда будет и чего ожидать?

Солнечное затмение начнется сегодня, 14 октября 2023 года, в 18:03 по киевскому времени и закончится в 23:55, достигнув максимальной фазы в 20:59 по Киеву.

С эзотерической стороны солнечное затмение всегда приносит перемены и проясняет многое в жизни, а Весы, в знаке которых произойдет завтрашнее затмение, символизируют отношения, сотрудничество и дипломатию. Многое может проясниться в ваших отношениях, браке или в деловом партнерстве, все станет на свои места до следующего коридора затмений. Солнечное затмение — благоприятный момент для определения целей и намерений. Это возможность выйти на новый уровень создания и управления своей реальностью.

Солнечное затмение 14 октября: что нельзя делать?

начинать важные дела;

принимать серьезные решения;

устраиваться на новую работу и приступать к новым рабочим проектам;

подписывать важные документы и договоры;

брать кредиты и ввязываться в долги;

пренебрегать внимательностью на дорогах;

конфликтовать и эмоционировать, начинать с кем-то вражду;

ложиться под нож пластического хирурга.

Солнечное затмение 14 октября: что нужно делать?

соблюдать спокойствие и заниматься духовными практиками;

откладывать деньги;

придерживаться графика дня и правильного питания;

проявлять терпение, смягчать углы в общении с партнером или начальством.

Также Фокус писал, что солнечное затмение принесет всем знакам Зодиака