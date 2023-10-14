Сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року — чого очікувати і що не можна робити

Сьогодні, 14 жовтня, відбудеться сонячне затемнення у Терезах, яке відкриє осінній коридор затемнень.

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За словами Анжели Перл, вплив сонячного затемнення ми можемо відчувати від 3 до 6 місяців — до наступного коридору затемнень, який розпочнеться 25 березня 2024 року.

Сонячне затемнення: коли буде і чого очікувати?

Сонячне затемнення почнеться сьогодні, 14 жовтня 2023 року, о 18:03 за київським часом і закінчиться о 23:55, досягнувши максимальної фази о 20:59 за Києвом.

З езотеричного боку сонячне затемнення завжди приносить зміни та прояснює багато чого в житті, а Терези, у знаку яких відбудеться завтрашнє затемнення, символізують стосунки, співпрацю та дипломатію. Багато що може прояснитися у ваших стосунках, шлюбі або в діловому партнерстві, все стане на свої місця до наступного коридору затемнень. Сонячне затемнення — сприятливий момент для визначення цілей і намірів. Це можливість вийти на новий рівень створення й управління своєю реальністю.

Сонячне затемнення 14 жовтня: що не можна робити?

починати важливі справи;

ухвалювати серйозні рішення;

влаштовуватися на нову роботу та розпочинати нові робочі проєкти;

підписувати важливі документи та договори;

брати кредити та вплутуватися в борги;

нехтувати уважністю на дорогах;

конфліктувати й емоціонувати, починати з кимось ворожнечу;

лягати під ніж пластичного хірурга.

Сонячне затемнення 14 жовтня: що потрібно робити?

дотримуватися спокою і займатися духовними практиками;

відкладати гроші;

дотримуватися графіка дня і правильного харчування;

проявляти терпіння, пом'якшувати кути в спілкуванні з партнером або начальством.

Також Фокус писав, що сонячне затемнення принесе всім знакам Зодіаку.