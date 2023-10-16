Дженнифер Гарнер заметили на прогулке с детьми от Бена Аффлека (фото)

Бывшая жена звезды "Бэтмена" держалась за руку с сыном Сэмюэлем.

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51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер накануне наслаждалась прогулкой с дочерью Серафиной и сыном Сэмюэлем в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Бена Аффлека была одета в серую футболку и светлые джинсы. К октябрьскому образу она добавила солнцезащитные очки и белые кроссовки.

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Многодетную маму и ее 14-летнюю дочь заметили, когда они смеялись во время прогулки в Санта-Монике.

Серафина надела синий свитшот с круглым вырезом и шорты карго оттенка хаки.

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11-летний Самюэль шел в желтой спортивной футболке с серыми шортами.

Гарнер держалась за руку с наследником от Бена Аффлека. Также она выбрала для осенней прогулки черную сумочку.

Дженнифер Гарнер на прогулке с детьми

Кроме Сэмюэля и Серафины, Дженнифер Гарнер воспитывает с Беном Аффлеком дочь Вайолет, 17 лет. Звездная пара развелась в 2018 году. Сейчас оскароносный актер женат на Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Гарнер заметили на прогулке с дочкой Серафиной.

Также Фокус писал о трогательном моменте между Беном Аффлеком и Дженнифер Гарнер.