Дженніфер Гарнер помітили на прогулянці з дітьми від Бена Аффлека (фото)

Колишня дружина зірки "Бетмена" трималася за руку із сином Семюелем.

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51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер напередодні насолоджувалася прогулянкою з дочкою Серафіною та сином Семюелем у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бена Аффлека була одягнена у сіру футболку та світлі джинси. До жовтневого образу вона додала сонцезахисні окуляри та білі кросівки.

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Багатодітну маму та її 14-річну доньку помітили, коли вони сміялися під час прогулянки у Санта-Моніці.

Серафіна одягла синій світшот з круглим вирізом і шорти карго відтінку хакі.

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11-річний Самюель ішов у жовтій спортивній футболці із сірими шортами.

Гарнер трималася за руку зі спадкоємцем від Бена Аффлека. Також вона обрала для осінньої прогулянки чорну сумочку.

Дженніфер Гарнер на прогулянці з дітьми

Окрім Семюеля та Серафіни, Дженніфер Гарнер виховує з Беном Аффлеком дочку Вайолет, 17 років. Зіркова пара розлучилася у 2018 році. Наразі оскароносний актор одружений з Дженніфер Лопес.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер помітили на прогулянці з донькою Серафіною.

Також Фокус писав про зворушливий момент між Беном Аффлеком та Дженніфер Гарнер.