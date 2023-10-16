Ким Кардашьян призналась, что следит за бьюти-контентом в TikTok

Ким Кардашьян любит следить за бьюти-тенденциями и лайфхаками по уходу за волосами в TikTok, но всегда спрашивает совета у своего косметолога.

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Актриса и основательница бренда стильного утягивающего женского белья и домашней одежды SKIMS Ким Кардашьян не боится пробовать лайфхаки по уходу за волосами, о которых она узнает в интернете, и регулярно рассказывает о продуктах, которые она видела в видеороликах на платформе социальных сетей, хотя она не знает, насколько эффективными они окажутся для нее. Об этом пишет издание Bang Premier.

"Мне нравится косметический контент TikTok — я заказываю все что угодно, например, инструменты для ухода за кожей и косметические средства, а также использую лайфхаки для волос, хотя может быть трудно понять, что на самом деле работает. Я всегда спрашиваю мнение своего косметолога о тенденциях, и она дает мне лучший совет", – рассказала Кардашьян

Ким Кардашьян Фото: Instagram/kimkardashian

По мнению Ким Кардашьян, забота о коже — очень важная часть режима ухода за собой. Ким, у которой есть четверо совместных детей с бывшим мужем рэпером Канье Уэстом, говорит, что изначально ухаживать за кожей ее учила мама Крис Дженнер. Теперь она надеется привить важность самостоятельной заботы о внешности своим детям.

"Я надеюсь привить эту философию, заключающуюся в том, чтобы всегда уделять время уходу за собой, своим детям. Очень важно уделять это время себе, для разума, тела и духа".

Ким также говорит, что любит свою собственную восстанавливающую маску SKKN BY KIM и использует ее два раза в неделю. Даже в загруженные вечера она находит 10 минут на эту косметическую процедуру.

"Определенно приятно иметь возможность позаботиться о себе — даже когда я занята, я всегда нахожу время для ухода за кожей, особенно ночью", – подчеркнула Ким.

При этом Кардашьян отмечает, что использование маски не мешает ей заниматься любыми другими делами ни дома, ни в поездках.

"Я люблю наносить маски, когда путешествую, в самолете или в отеле в рамках подготовки, когда чувствую, что моя кожа выглядит немного тусклой, чтобы у меня был свежий вид типа "мне только что сделали чистку лица". перед каким-либо большим событием", – поделилась Кардашьян.

Напомним, Ким Кардашьян кардинально изменила внешность для новой фотосессии. Гламурная дива предстала в стиле дерзкой и брутальной дамы с сигаретой в зубах.