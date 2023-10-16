100-летие студии Disney: 5 секретов успеха компании

Один из секретов успеха студии Disney – философия создания "живых" персонажей, наполненных чувствами.

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Компания Уолта Диснея отмечает грандиозный юбилей в понедельник, 16 октября. Ровно сто лет назад, в 1923 году братья Уолт Дисней и Рой О. Дисней основали первую в мире студию анимационных фильмов, подписав контракт на производство серии короткометражек. Об этом сообщает издание WomanEL.

Студия мультфильмов Disney Brothers Cartoon Studio продолжает работать по сей день, создавая таких знаковых персонажей, как Счастливый кролик Освальд, Микки Маус, Белоснежка, Золушка, Алладин и так многие другие.

Disney десятилетиями сохраняет лидерство в индустрии зрелищных развлечений благодаря своим тематическим паркам по всему миру, а также телевидению и потоковому вещанию.

Сам Уолт Дисней до сих пор является обладателем рекорда по количеству номинаций на премию "Оскар" (номинировался 59 раз). В 22-ух номинациях он был удостоен награды и получил заветные статуэтке, что тоже является рекордом

За последние десять лет студия получила восемь премий Оскар за лучшие полнометражные анимационные фильмы.

Один из секретов успеха студии Disney – невероятно реалистичные, "живые" персонажи. Андреас Деха, руководивший аниматорами в студии в 1990-х годах, хорошо помнит совет, который он получил от Олли Джонстона, одного из первых аниматоров Уолта Диснея.

"Джонстон сказал, что когда вы работаете и создаете анимацию для Disney, не надо анимировать рисунки, а надо анимировать чувства", вспоминает Деха. И этой философии студия придерживается до сих пор.

Когда говорят об удивительном успехе Диснея, неподвластном времени, отмечают несколько особенностей компании, которые выделяют ее среди других анимационных студий:

наследие и преемственность;

принцип создания личности персонажа "сначала чувства, потом рисунки";

пристальное внимание к деталям – от анатомии животных до правильных оттенков цвета;

четкие правила поведения персонажей – что может и что не должен делать;

создание "не плоских" культовых злодеев, у которых тоже есть чувства.

Ранее Фокус писал о том, что по слухам тело Уолта Диснея заморозили после его смерти, чтобы оживить в будущем. Поговаривают даже о том, что его останки спрятаны в аттракционе "Пираты Карибского моря" в Диснейленде.