Темнокожую звезду "Русалочки" заподозрили в беременности (фото)

В последнее время актриса даже в публикациях Instagram не показывает себя в облегающих нарядах.

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23-летняя актриса и певица Холли Бэйли может быть беременна первенцем. Такие слухи появились после того, как ее заметили вместе с бойфрендом, рэпером DDG, на прогулке в Санта-Монике, пишет The Shade Room.

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Холли Бейли произвела фурор в струящемся платье на премьере "Русалочки"

Причиной повышенного интереса стали снимки актрисы, живот которой даже под несколькими слоями одежды выглядел округлившимся. Она была в широких джинсах, красной футболке, толстовке и с сумкой Louis Vuitton через плечо.

Девушка широко улыбалась, а на некоторых изображениях рэпер обнимал ее.

Подписчики Холли в Instagram обратили внимание на то, что в последнее время она публикует селфи с крупным планом своего лица или же позирует в многослойных нарядах. Даже ее модный образ в стиле оверсайз на церемонии награждения премией VMA 2023 года теперь вызывает вопросы о ее интересном положении.

Сама актриса, как и ее бойфренд, пока никак не комментируют циркулирующие в СМИ слухи.

Холли Бейли прославилась тем, что стала первой темнокожей актрисой, сыгравшей русалочку Ариэль в римейке одной из самых популярных сказочных историй студии Disney. Персонаж Бейли поддался критике, поскольку многие зрители считают, что политкорректность зашла слишком далеко, покусившись на классику. По словам Холли, она чувствовала "непреодолимое давление".

Ранее Фокус писал, что Холли Бейли получила именную игрушку.