Темношкіру зірку "Русалочки" запідозрили у вагітності (фото)

Останнім часом акторка навіть у публікаціях Instagram не показує себе в відвертих вбраннях.

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23-річна акторка і співачка Голлі Бейлі може бути вагітна первістком. Такі чутки з'явилися після того, як її помітили разом із бойфрендом, репером DDG, на прогулянці в Санта-Моніці, пише The Shade Room.

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Голлі Бейлі викликала фурор у сукні на прем'єрі "Русалоньки"

Причиною підвищеного інтересу стали знімки акторки, живіт якої навіть під кількома шарами одягу мав округлий вигляд. Вона була в широких джинсах, червоній футболці, толстовці і з сумкою Louis Vuitton через плече.

Дівчина широко посміхалася, а на деяких зображеннях репер обіймав її.

Підписники Голлі в Instagram звернули увагу на те, що останнім часом вона публікує селфі з крупним планом свого обличчя або ж позує в багатошаровому вбранні. Навіть її модний образ у стилі оверсайз на церемонії нагородження премією VMA 2023 року тепер викликає питання про її цікавий стан.

Сама акторка, як і її бойфренд, поки ніяк не коментують чуток, що циркулюють у ЗМІ.

Холлі Бейлі прославилася тим, що стала першою темношкірою акторкою, яка зіграла русалоньку Аріель у рімейку однієї з найпопулярніших казкових історій студії Disney. Персонаж Бейлі піддався критиці, оскільки багато глядачів вважають, що політкоректність зайшла занадто далеко, зазіхнувши на класику. За словами Голлі, вона відчувала "непереборний тиск".

Раніше Фокус писав, що Голлі Бейлі отримала іменну іграшку.