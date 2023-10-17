Вилла кутюрье Ива Сен-Лорана в Танжере стала дорогим отелем

На этой вилле в Марокко Ив Сен-Лоран жил вместе со своим партнером Пьером Берже.

Related video

Не секрет, что покойный кутюрье Ив Сен-Лоран, основатель одноименного дома моды, обладал безупречным вкусом. И особенно он любил Марокко, где купил несколько вилл и даже ботанический сад Мажорель, где был развеян его прах. И сейчас модернистская вилла Мабрука, принадлежавшая Иву и его партнеру Пьеру Берже стала отелем. Об этом пишет Daily Mail.

Виллу Мабрука 1940-х годов Ив Сен-Лоран и Берже купили в 1997 году у арабской принцессы, которая, в свою очередь, купила ее у американского контрабандиста сигарет.

YSL и Берге сначала жили в Марракеше, но в Танжере с его более прохладным климатом они планировали выйти на пенсию.

Ив Сен-Лоран Фото: Getty Images

Пара наняла самого модного дизайнера интерьеров Парижа Жака Гранжа, чтобы реконструировать дом, архитектора Стюарта Черча, чтобы построить легендарный бассейн в зеленом гроте, и американского художника-пейзажиста Мэдисон Кокс, чтобы разбить сады. Но после смерти Берже шесть лет назад культовая вилла пустовала, и все опасались за ее будущее.

Вилла Мабрука

В итоге виллу кутюрье за 4 миллиона фунтов стерлингов приобрел британский дизайнер Джаспер Конран, сын предпринимателя Habitat Теренса Конрана и автора бестселлеров Ширли.

Он занимается постановкой балетов и опер, а недавно создал красивый кремовый наряд, который носила Сара Чатто, дочь принцессы Маргарет, на коронации короля Чарльза.

Теперь он переоборудовал культовую недвижимость в элегантный бутик-отель "Вилла Мабрука" с 12 люксами, названных в честь марокканских городов. Самый роскошный — люкс "Марракеш".

Люкс Марракеш

Мало что может сравниться с удовольствием, просыпаясь в спальне великого покойного дизайнера Ива Сен-Лорана в Танжере, Марокко, и вдыхая аромат моря и позднего лета, говорят те, кому посчастливилось остановиться в отеле.

Из спальни открывается вид на сад площадью два акра и место, где Атлантический океан встречается со Средиземным морем. Флот небольших рыбацких лодок проплывает мимо призрачных очертаний Испании.

Танжер имеет богемную репутацию. Поэты, художники, рок-звезды и миллионеры, такие как наследница Вулворта Барбара Хаттон, жили в легендарном "белом городе", названном в честь его сверкающих фасадов на фоне вечно голубого неба.

Вилла Мабрука

Но Танжер, расположенный на северо-западном побережье Марокко, почти напротив Гибралтара, изменился. Теперь он напоминает европейский город – многоязычный и мультикультурный, с ресторанами, ночными клубами и безопасным шоппингом на базаре.

На набережной расположены современные отели: строится Waldorf Astoria, а теперь есть вилла Мабрука, где французско-алжирский дизайнер YSL провел свои последние дни со своим деловым партнером и любовником Пьером Берже.

Напомним, ранее Кристиан Лубутен, чьи туфли с красной подошвой являются предметом вожделения модниц по всему миру, воплотил свою давнюю мечту в жизнь и открыл отель в Португалии.