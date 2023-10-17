Вілла кутюр'є Іва Сен-Лорана в Танжері стала дорогим готелем

На цій віллі в Марокко Ів Сен-Лоран жив разом зі своїм партнером П'єром Берже.

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Не секрет, що покійний кутюр'є Ів Сен-Лоран, засновник однойменного будинку моди, мав бездоганний смак. І особливо він любив Марокко, де купив кілька вілл і навіть ботанічний сад Мажорель, де був розвіяний його прах. І зараз модерністська вілла Мабрука, що належала Іву і його партнеру П'єру Берже стала готелем. Про це пише Daily Mail.

Віллу Мабрука 1940-х років Ів Сен-Лоран і Берже купили в 1997 році в арабської принцеси, яка, зі свого боку, купила її в американського контрабандиста сигарет.

YSL і Берге спочатку жили в Марракеші, але в Танжері з його більш прохолодним кліматом вони планували вийти на пенсію.

Ів Сен-Лоран Фото: Getty Images

Пара найняла наймоднішого дизайнера інтер'єрів Парижа Жака Гранжа, щоб реконструювати будинок, архітектора Стюарта Черча, щоб побудувати легендарний басейн у зеленому гроті, і американського художника-пейзажиста Медісон Кокс, щоб розбити сади. Але після смерті Берже шість років тому культова вілла пустувала, і всі побоювалися за її майбутнє.

Вілла Мабрука

У підсумку віллу кутюр'є за 4 мільйони фунтів стерлінгів придбав британський дизайнер Джаспер Конран, син підприємця Habitat Теренса Конрана і автора бестселерів Ширлі.

Він займається постановкою балетів і опер, а нещодавно створив гарне кремове вбрання, яке носила Сара Чатто, дочка принцеси Маргарет, на коронації короля Чарльза.

Тепер він переобладнав культову нерухомість в елегантний бутік-готель "Вілла Мабрука" з 12 люксами, названими на честь марокканських міст. Найрозкішніший — люкс "Марракеш".

Люкс Марракеш

Мало що може зрівнятися із задоволенням, прокидаючись у спальні великого покійного дизайнера Іва Сен-Лорана в Танжері, Марокко, і вдихаючи аромат моря і пізнього літа, кажуть ті, кому пощастило зупинитися в готелі.

Зі спальні відкривається вид на сад площею два акра і місце, де Атлантичний океан зустрічається із Середземним морем. Флот невеликих рибальських човнів пропливає повз примарні обриси Іспанії.

Танжер має богемну репутацію. Поети, художники, рок-зірки і мільйонери, такі як спадкоємиця Вулворта Барбара Гаттон, жили в легендарному "білому місті", названому на честь його блискучих фасадів на тлі вічно блакитного неба.

Вілла Мабрука

Але Танжер, розташований на північно-західному узбережжі Марокко, майже навпроти Гібралтару, змінився. Тепер він нагадує європейське місто — багатомовне і мультикультурне, з ресторанами, нічними клубами і безпечним шопінгом на базарі.

На набережній розташовані сучасні готелі: будується Waldorf Astoria, а тепер є вілла Мабрука, де французько-алжирський дизайнер YSL провів свої останні дні зі своїм діловим партнером і коханцем П'єром Берже.

Нагадаємо, раніше Крістіан Лубутен, чиї туфлі з червоною підошвою є предметом жадання модниць по всьому світу, втілив свою давню мрію в життя і відкрив готель у Португалії.